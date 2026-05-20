كيفية شراء تذاكر مباراة كوراساو ضد كوت ديفوار: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

تتوجه كوراكاو إلى الساحل الشرقي لخوض مباراة حاسمة ضمن المجموعة E ضد كوت ديفوار، في لقاء يُتوقع أن يشكل لحظة تاريخية في مسيرتها نحو كأس العالم 2026.

يسعى منتخب كوراكاو، بقيادة جيل صلب من المواهب التي لها جذور عميقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى الاستفادة من سمعته كفريق غير مرشح وترسيخ مكانته كقوة صاعدة على الساحة العالمية.

في الوقت نفسه، تصل كوت ديفوار باعتبارها واحدة من أقوى الفرق الأفريقية وأكثرها حصدا للألقاب، وتتميز بتشكيلة تتميز بالهيمنة البدنية والمهارات الفنية الراقية. وتسعى إلى تحويل ملعب لينكولن فاينانشال فيلد إلى أجواء مفعمة بالحيوية في هذه المواجهة الحاسمة في مرحلة المجموعات.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة كوراكاو وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 5 Lincoln Financial Field

مباريات كوراكاو في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG، هيوستن التذاكر 20 يونيو 2026 الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

مباريات كوت ديفوار في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 20 يونيو 2025 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO، تورونتو تذاكر 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار في فيلادلفيا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. نظرًا لأن كلا البلدين يتطلعان إلى تحقيق نتيجة حاسمة في هذه المواجهة ضمن المجموعة E، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على هذه المباراة التي ستقام بعد ظهر اليوم في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

في الوقت الحالي، تتراوح أسعار أرخص التذاكر بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب، وذلك لمن حصلوا عليها عبر القنوات الرسمية. أما في السوق الثانوية، فقد شوهدت أسعار التذاكر الأساسية تبدأ من حوالي 750 دولارًا.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 120 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 500 – 900 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن فيلادلفيا هي وجهة عالمية رائدة وهذه المباراة تعد مباراة رئيسية في المجموعة E، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي والسياحي مرتفعًا. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يُعد الملعب في فيلادلفيا، المعروف تجاريًا باسم لينكولن فاينانشال فيلد (والمسمى بملعب فيلادلفيا خلال البطولة)، معلمًا معماريًا ووجهة رياضية رائدة في وادي ديلاوير.

يقع الملعب في مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي، ويشتهر بتصميمه الفريد الذي يذكرنا بنسر يحلق في السماء، حيث يتميز بمظلات تشبه الأجنحة فوق المدرجات الشرقية والغربية.

وعلى عكس الملاعب المغلقة بالكامل، توفر زواياه الثلاث المفتوحة للمشاهدين إطلالات خلابة على أفق مدينة فيلادلفيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أجواء حماسية ومركزة داخل الملعب. وقد تم تجهيز الملعب بأحدث التقنيات، بما في ذلك شاشات فيديو عالية الدقة من باناسونيك ونظام صوتي متطور يضمن تجربة مشاهدة متميزة من كل مقعد.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 69,000 مقعد. ويشتهر الملعب بمدرجاته شديدة الانحدار التي تضع المشجعين على مسافة قريبة جدًا من الملعب، ويُعرف بأنه أحد أكثر الملاعب حيوية في الولايات المتحدة.

ولتلبية المعايير الدولية، تم تجهيز الملعب بملعب عشبي هجين عالي الأداء، مما يضمن سطحًا عالمي المستوى للمباريات الست التي من المقرر أن يستضيفها - بما في ذلك مباراة تاريخية في دور الـ16 في يوم الاستقلال الأمريكي.