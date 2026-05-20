كيفية شراء تذاكر مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BMO، والمزيد

تلتقي كندا مع البوسنة والهرسك على ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو يوم 12 يونيو في إطار تصفيات كأس العالم 2026. ومن المؤكد أن هذه المباراة ستكون لحظة تاريخية لا تفوت لمشجعي كرة القدم الكنديين.

حققت كندا صعودًا ملحوظًا في تصنيفات الفيفا، حيث قفزت 23 مرتبة من المركز 50 إلى أعلى مركز لها على الإطلاق وهو المركز 27 خلال العامين الماضيين. وتستعد كندا الآن للمشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة في تاريخها.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 2 بي إم أو فيلد

مباريات كندا في كأس العالم 2026

لم تحصل كندا على أي نقاط في مشاركتها السابقة في كأس العالم (1986 و2022). ويأمل البلدان المضيفان لكأس العالم 2026 في كسر هذه النحس في مرحلة ما خلال مباريات المجموعة ب القادمة:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 18 يونيو كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس (فانكوفر) تذاكر الأربعاء 24 يونيو سويسرا ضد كندا بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر

مباريات البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

حققت البوسنة والهرسك فوزًا تاريخيًا على إيطاليا في مباراة الملحق لتضمن مكانها في كأس العالم 2026. وتنتظرها الآن المباريات التالية في أمريكا الشمالية:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 18 يونيو سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi (إنجلوود) تذاكر الأربعاء 24 يونيو البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن (سياتل) تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كندا ضد البوسنة؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار





كل ما تحتاج معرفته عن ملعب BMO

ملعب BMO هو ملعب في الهواء الطلق يقع في إكزيبيشن بليس في تورونتو، أونتاريو، ومنذ افتتاحه في عام 2007، يلعب فيه بانتظام نادي تورونتو FC الشهير في دوري MLS، إلى جانب المنتخب الكندي لكرة القدم.

من عام 2014 إلى عام 2016، خضع الملعب لسلسلة من التجديدات الكبرى وتم تمديد الملعب لجعله مناسبًا لاستضافة كرة القدم الكندية. وقد سمح ذلك لفريق تورونتو أرغونوتس بالانتقال إلى ملعب BMO في بداية موسم دوري كرة القدم الكندية (CFL) لعام 2016.

يعد ملعب BMO Field أحد الملعبين الكنديين، والآخر هو ملعب BC Place في فانكوفر، اللذين سيستضيفان مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026. ولتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، سيتم تزويد الملعب بـ 17,756 مقعدًا مؤقتًا ليرتفع عدد المقاعد الإجمالية إلى 45,736 مقعدًا استعدادًا لحدث كرة القدم الضخم هذا الصيف.

سُجلت أكبر نسبة حضور لحدث ما في الملعب في شهر مايو الماضي، عندما استضاف نادي تورونتو إف سي ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي أمام جمهور بلغ 44,828 مشجعًا.