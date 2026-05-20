كيفية شراء تذاكر مباراة كرواتيا وغانا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

تتوجه كرواتيا إلى الساحل الشرقي لخوض مواجهة حاسمة ضد غانا في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة L في كأس العالم 2026.

متى تقام مباراة كرواتيا وتركيا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 12 Lincoln Financial Field

مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 24 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2026 إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت، فوكسبورو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كرواتيا ضد غانا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كرواتيا ضد غانا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كرواتيا ضد غانا في فيلادلفيا، تشكل أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب كبير للمشجعين الذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة الحاسمة في ختام المجموعة L. مع مواجهة حامل الميدالية البرونزية لعام 2022 لإحدى أقوى الدول الأفريقية وأكثرها ثباتًا في الأداء، من المتوقع أن يكون الطلب على مباراة نهاية هذا الأسبوع في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد شديدًا.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 510 و750 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

فيما يلي تفاصيل الفئات:

الفئة 3 (الفئة العليا): 510 – 800 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 850 دولار – 1,200 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 1,770 دولارًا أمريكيًا فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فيلادلفيا تعد مركزًا تاريخيًا رئيسيًا وتقام المباراة يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي على مثل هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد مصير المجموعة مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

ملعب فيلادلفيا، المعروف تجاريًا باسم لينكولن فاينانشال فيلد (والمسمى ملعب فيلادلفيا في البطولة)، هو تحفة فنية في تصميم الملاعب الحديثة تعكس الروح التاريخية والاجتهادية لمدينة الحب الأخوي.

يقع الملعب في مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي، وتستلهم هندسته المعمارية من تراث المدينة وفريق كرة القدم المحترف فيها.

أبرز ميزاته هي المظلات التي تشبه الأجنحة فوق المدرجات الشرقية والغربية، والمصممة لتذكرنا بأجنحة النسر المحلقة، وشرفة "عش النسر" في المنطقة الشمالية. يمزج التصميم الخارجي بين الواجهات التقليدية من الطوب الأحمر - في إشارة إلى العمارة التاريخية لفيلادلفيا - مع الفولاذ المكشوف الذي يكرّم جسور المدينة الشهيرة.

في كأس العالم 2026، ستبلغ سعة الملعب حوالي 69,000 مقعد.

تتمثل إحدى أكبر نقاط قوته في قرب المقاعد من الملعب؛ حيث تقع الصفوف الأمامية على بعد 60 قدمًا فقط من خطوط الملعب، مما يضمن للمشجعين قربًا لا يصدق من أحداث المباراة.

يُعرف الملعب بأنه أحد أكثر الملاعب "صداقة للبيئة" في عالم الرياضة، حيث يعمل بالطاقة المولدة من أكثر من 11,000 لوح شمسي والعديد من توربينات الرياح، وقد حصل مؤخرًا على شهادة LEED البلاتينية.