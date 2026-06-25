تتوجه كرواتيا وغانا إلى الساحل الشرقي هذا السبت لخوض مباراة حاسمة في ختام منافسات المجموعة L على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، حيث سيتحدد من سيحجز مقعده في دور الـ32 في مواجهة درامية تكتيكية تجمع بين أسلوبين مختلفين.

بعد التعثر في المباراة الافتتاحية بالخسارة 4-2 أمام إنجلترا، استعاد منتخب كرواتيا المخضرم بقيادة زلاتكو داليتش توازنه بفوزه الصعب 1-0 على بنما. ويحتل «الفاتريني» - الذي لا يزال يقوده الأسطورة لوكا مودريتش - المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويدرك أن الفوز هو السبيل الوحيد لضمان السيطرة الكاملة على مصيره في مرحلة خروج المغلوب.

وتحتل غانا حالياً المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد فوزها 1-0 على بنما وتعادلها البطولي 0-0 أمام إنجلترا، ولم يستقبل دفاعها الصلب أي هدف حتى الآن في البطولة.

الحسابات بسيطة بالنسبة للفريق الأفريقي الغربي: تجنب الهزيمة في فيلادلفيا، وسيحجز الفريق مقعده بسهولة في مرحلة خروج المغلوب.

متى ستقام مباراة كرواتيا ضد غانا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 12 لينكولن فاينانشال فيلد

مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T، أرلينغتون 4-1 24 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو 0-1 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو 1-0 23 يونيو 2026 إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كرواتيا ضد غانا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات «فيزا» وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كرواتيا ضد غانا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كرواتيا ضد غانا في فيلادلفيا، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب كبير للمشجعين الراغبين في مشاهدة هذه المباراة الحاسمة في ختام مباريات المجموعة L. ومع مواجهة حامل الميدالية البرونزية لعام 2022 لإحدى أقوى الدول الأفريقية وأكثرها ثباتًا في الأداء، من المتوقع أن يكون الطلب شديدًا على مباراة نهاية هذا الأسبوع في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 510 و750 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 510 – 800 دولار

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 850 – 1,200 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,250 – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 1,770 دولارًا أمريكيًا فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فيلادلفيا تعد مركزًا تاريخيًا رئيسيًّا، ولأن المباراة تقام يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي على هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد مصير المجموعة مرتفعًا بشكل استثنائي. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بميزانيتهم والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يُعد الملعب في فيلادلفيا، المعروف تجاريًا باسم ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (والذي أُطلق عليه اسم ملعب فيلادلفيا خلال البطولة)، تحفة فنية في تصميم الملاعب الحديثة تعكس الروح التاريخية والاجتهادية لمدينة «الحب الأخوي».

يقع الملعب في مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي، وتستلهم هندسته المعمارية من تراث المدينة وفريق كرة القدم المحترف فيها.

أبرز ميزاته هي المظلات التي تشبه الأجنحة فوق المدرجات الشرقية والغربية، والمصممة لتذكرنا بأجنحة النسر المحلقة، وشرفة «عش النسر» في المنطقة الشمالية. يمزج التصميم الخارجي بين الواجهات التقليدية من الطوب الأحمر - في إشارة إلى العمارة التاريخية لفيلادلفيا - والفولاذ المكشوف الذي يكرّم الجسور الشهيرة في المدينة.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 69,000 مقعد.

وتتمثل إحدى أبرز مزايا هذا الملعب في الطابع الحميمي لمنطقة الجلوس؛ حيث تقع الصفوف الأمامية على بعد 60 قدمًا فقط من خطوط الملعب، مما يضمن للمشجعين قربًا لا يُصدق من أحداث المباراة.

يُعرف هذا الملعب بأنه أحد أكثر الملاعب «صداقة للبيئة» في عالم الرياضة، حيث يتم تزويده بالطاقة من خلال أكثر من 11,000 لوح شمسي والعديد من توربينات الرياح، وقد حصل مؤخرًا على شهادة LEED البلاتينية.