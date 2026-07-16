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كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا على برونزية كأس العالم: مبيعات اللحظات الأخيرة، ومعلومات عن ملعب هارد روك

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
إنجلترا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المواجهة المرتقبة على ملعب هارد روك.

تصل كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة هذا الأسبوع. وقبل نهائي كأس العالم في نيوجيرسي يوم الأحد (19 يوليو)، تُقام مباراة تحديد المركز الثالث السبت (18 يوليو)، ويمكنك أن تكون في ميامي لمتابعة افتتاحية الحدث.

تواجه فرنسا، بطلة كأس العالم مرتين، منافستها الأوروبية إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية. وخسرت فرنسا 2-0 أمام إسبانيا يوم الثلاثاء، بينما سقطت إنجلترا بطريقة مؤلمة في الوقت بدل الضائع أمام الأرجنتين، بخسارة 2-1 يوم الأربعاء.

ومع غياب القيود التكتيكية المعتادة في مواجهة تحديد المركز الثالث، يمكن للجماهير توقع عرض مفتوح وممتع، في ظل سعي اثنين من أفضل منتخبات العالم لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.

غالبًا ما تسفر مباراة تحديد المركز الثالث عن كرة قدم مفتوحة وغزيرة بالأهداف، إذ يلعب المنتخبان دون خوف من أجل حصد شرف الميدالية البرونزية. وإذا كنت تخطط لوضع رهان مدروس على هذه المواجهة من أجل البرونزية، فإن البدء بأموال إضافية يمثل أفضلية كبيرة. اقرأ دليلنا المبسط لتفعيل مكافآتك باستخدام رمز Melbet الترويجي الموثق لدينا.

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متى تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

التاريخ (موعد الانطلاق بالتوقيت المحلي)المباراة (موعد الانطلاق)الملعبالتذاكر
السبت 18 يوليو (5 مساءً بالتوقيت الشرقي)كأس العالم: مباراة تحديد المركز الثالث - فرنسا ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)اشترِ التذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

  • مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، لا يتم ذلك عبر قرعة. تُباع التذاكر وفق نظام أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من فيفا.
  • كما أن منصة فيفا الرسمية لإعادة بيع التذاكر مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة أمام الجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • وبدلاً من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية عند شراء التذاكر.

تذاكر مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2026احجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

تراوحت أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 في ميامي بين 165 دولارًا و1.125 دولارًا، بحسب فئة المقعد.

وطرح فيفا عدة شرائح سعرية للمباراة، على النحو التالي:

  • الفئة 1: 800 دولار - 1.125 دولارًا (تقع في المستوى السفلي من المدرجات)
  • الفئة 2: 600 دولار - 875 دولارًا (تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1)
  • الفئة 3: 165 دولارًا - 455 دولارًا (توجد بشكل أساسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2)
  • فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًا للمشجعين الأوفياء عبر الاتحادات الوطنية)

تابع بوابات تذاكر كأس العالم الخاصة بفيفا للحصول على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة مدى التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

يُعد ملعب هارد روك منشأة متعددة الاستخدامات في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. ومنذ افتتاحه في 1987، أصبح الملعب مقرًا لفريق ميامي دولفينز في دوري NFL، وكذلك لفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية في NCAA منذ 2008.

وليست منشأة ميامي غريبة عن استضافة الأحداث الكبرى، إذ استضافت ست مباريات سوبر بول، ونسختين من نهائي MLB World Series، عندما كان فلوريدا مارلينز يلعب هناك، إلى جانب WrestleMania XXVIII. كما تُقام بطولة ميامي المفتوحة للتنس سنويًا هناك، إلى جانب سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 الذي يُقام داخل محيط الملعب.

وبعد استضافته نهائي كوبا أمريكا 2024، اعتاد ملعب هارد روك أيضًا على احتضان المناسبات الكروية الكبرى. وشهدت جماهير غفيرة قبل عامين تتويج الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، باللقب، بعد الفوز 1-0 على كولومبيا بعد الوقت الإضافي.

ويُعد ملعب هارد روك واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في مختلف أنحاء أميركا الشمالية. ورغم امتلاكه سعة مشتركة هي الأصغر، وتبلغ 65.000 متفرج، بين 11 ملعبًا تقع داخل الولايات المتحدة، فإن ملعب ميامي سيستضيف سبع مباريات إجمالاً، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث.

ما هي نتائج مباريات تحديد المركز الثالث الأخيرة في كأس العالم؟

العامالمركز الثالثالمركز الرابعالنتيجةالملعب
2022كرواتيا المغرب 2-1استاد خليفة الدولي (قطر)
2018بلجيكا إنجلترا 2-0ملعب كريستوفسكي (روسيا)
2014هولنداالبرازيل3-0إستاديو ناسيونال ماني جارينشا (البرازيل)
2010ألمانياأوروجواي3-2ملعب نيلسون مانديلا باي (جنوب أفريقيا)
2006ألمانياالبرتغال3-1غوتليب دايملر شتاديون (ألمانيا)
2002تركيا كوريا الجنوبية 3-2ملعب دايغو كأس العالم (كوريا الجنوبية)
1998كرواتيا هولندا 2-1بارك دي برانس (فرنسا)
1994السويد بلغاريا4-0روز بول (الولايات المتحدة)
1990إيطاليا إنجلترا 2-1ستاديو سان نيكولا (إيطاليا)
1986فرنسابلجيكا 4-2 (بعد الوقت الإضافي) إستاديو كواوتيموك (المكسيك)

تذاكر مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2026احجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)

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