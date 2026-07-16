تصل كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة هذا الأسبوع. وقبل نهائي كأس العالم في نيوجيرسي يوم الأحد (19 يوليو)، تُقام مباراة تحديد المركز الثالث السبت (18 يوليو)، ويمكنك أن تكون في ميامي لمتابعة افتتاحية الحدث.

تواجه فرنسا، بطلة كأس العالم مرتين، منافستها الأوروبية إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية. وخسرت فرنسا 2-0 أمام إسبانيا يوم الثلاثاء، بينما سقطت إنجلترا بطريقة مؤلمة في الوقت بدل الضائع أمام الأرجنتين، بخسارة 2-1 يوم الأربعاء.

ومع غياب القيود التكتيكية المعتادة في مواجهة تحديد المركز الثالث، يمكن للجماهير توقع عرض مفتوح وممتع، في ظل سعي اثنين من أفضل منتخبات العالم لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.

غالبًا ما تسفر مباراة تحديد المركز الثالث عن كرة قدم مفتوحة وغزيرة بالأهداف، إذ يلعب المنتخبان دون خوف من أجل حصد شرف الميدالية البرونزية. وإذا كنت تخطط لوضع رهان مدروس على هذه المواجهة من أجل البرونزية، فإن البدء بأموال إضافية يمثل أفضلية كبيرة. اقرأ دليلنا المبسط لتفعيل مكافآتك باستخدام رمز Melbet الترويجي الموثق لدينا.

متى تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

كيف تحصل على تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، لا يتم ذلك عبر قرعة. تُباع التذاكر وفق نظام أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من فيفا.

متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، لا يتم ذلك عبر قرعة. تُباع التذاكر وفق نظام أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من فيفا. كما أن منصة فيفا الرسمية لإعادة بيع التذاكر مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة أمام الجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة أمام الجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. وبدلاً من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية عند شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

تراوحت أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 في ميامي بين 165 دولارًا و1.125 دولارًا، بحسب فئة المقعد.

وطرح فيفا عدة شرائح سعرية للمباراة، على النحو التالي:

الفئة 1: 800 دولار - 1.125 دولارًا (تقع في المستوى السفلي من المدرجات)

800 دولار - 1.125 دولارًا (تقع في المستوى السفلي من المدرجات) الفئة 2: 600 دولار - 875 دولارًا (تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1)

600 دولار - 875 دولارًا (تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1) الفئة 3: 165 دولارًا - 455 دولارًا (توجد بشكل أساسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2)

165 دولارًا - 455 دولارًا (توجد بشكل أساسي في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2) فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًا للمشجعين الأوفياء عبر الاتحادات الوطنية)

تابع بوابات تذاكر كأس العالم الخاصة بفيفا للحصول على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة مدى التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

يُعد ملعب هارد روك منشأة متعددة الاستخدامات في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. ومنذ افتتاحه في 1987، أصبح الملعب مقرًا لفريق ميامي دولفينز في دوري NFL، وكذلك لفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية في NCAA منذ 2008.

وليست منشأة ميامي غريبة عن استضافة الأحداث الكبرى، إذ استضافت ست مباريات سوبر بول، ونسختين من نهائي MLB World Series، عندما كان فلوريدا مارلينز يلعب هناك، إلى جانب WrestleMania XXVIII. كما تُقام بطولة ميامي المفتوحة للتنس سنويًا هناك، إلى جانب سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 الذي يُقام داخل محيط الملعب.

وبعد استضافته نهائي كوبا أمريكا 2024، اعتاد ملعب هارد روك أيضًا على احتضان المناسبات الكروية الكبرى. وشهدت جماهير غفيرة قبل عامين تتويج الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، باللقب، بعد الفوز 1-0 على كولومبيا بعد الوقت الإضافي.

ويُعد ملعب هارد روك واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في مختلف أنحاء أميركا الشمالية. ورغم امتلاكه سعة مشتركة هي الأصغر، وتبلغ 65.000 متفرج، بين 11 ملعبًا تقع داخل الولايات المتحدة، فإن ملعب ميامي سيستضيف سبع مباريات إجمالاً، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث.

ما هي نتائج مباريات تحديد المركز الثالث الأخيرة في كأس العالم؟