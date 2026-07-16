تصل كأس العالم 2026 إلى نهايتها المثيرة هذا الأسبوع. وقبل نهائي كأس العالم في نيوجيرسي يوم الأحد (19 يوليو)، تُقام السبت (18 يوليو) مباراة تحديد المركز الثالث، ويمكنك أن تكون في ميامي لمتابعة افتتاحية الحدث.

يواجه المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم مرتين، منافسه الأوروبي إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية. وتعرضت فرنسا للهزيمة 2-0 أمام إسبانيا يوم الثلاثاء، بينما سقطت إنجلترا بشكل مؤلم في الوقت بدل الضائع أمام الأرجنتين، بخسارتها 2-1 يوم الأربعاء.

ومع التحرر عادة من القيود التكتيكية في مواجهة تحديد المركز الثالث، يمكن للجماهير أن تتوقع عرضًا مفتوحًا وممتعًا، في ظل سعي اثنين من أفضل منتخبات العالم لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.

غالبًا ما تسفر مباراة تحديد المركز الثالث عن كرة قدم مفتوحة وغزيرة بالأهداف، إذ يلعب المنتخبان دون خوف من أجل حصد شرف الميدالية البرونزية. وإذا كنت تخطط لوضع رهان مدروس على هذه المواجهة البرونزية، فإن البدء بأموال المكافآت يمنحك أفضلية كبيرة. اقرأ دليلنا المبسط لتفعيل مكافآتك باستخدام رمز Melbet الترويجي الموثق الخاص بنا.

متى تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

كيف تحصل على تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

تُطرح حاليًا مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة ، بعد انطلاقها في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، لا يجري الأمر بنظام القرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

، بعد انطلاقها في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، لا يجري الأمر بنظام القرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA. كذلك، باتت منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع مفتوحة. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالأسعار المنظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوحة. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالأسعار المنظمة مع اقتراب البطولة. وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية عند شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 في ميامي بين 165 و1125 دولارًا، بحسب فئة المقعد.

وطرح FIFA عدة فئات سعرية للمباراة، على النحو التالي:

الفئة 1: 800 - 1125 دولارًا (تقع في المستوى السفلي من المدرجات)

800 - 1125 دولارًا (تقع في المستوى السفلي من المدرجات) الفئة 2: 600 - 875 دولارًا (تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1)

600 - 875 دولارًا (تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1) الفئة 3: 165 - 455 دولارًا (في الغالب في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2)

165 - 455 دولارًا (في الغالب في المستوى العلوي، خارج الفئتين 1 و2) فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًا للمشجعين الأوفياء عبر الاتحادات الوطنية)

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة لـ FIFA للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

يُعد هارد روك ستاديوم منشأة متعددة الاستخدامات في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. ومنذ افتتاحه في عام 1987، أصبح الملعب مقرًا لفريق ميامي دولفينز في دوري NFL، ولفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية في NCAA منذ عام 2008.

وليس ملعب ميامي غريبًا عن استضافة الأحداث البارزة، إذ استضاف ست مباريات سوبر بول، ونهائيين في MLB World Series عندما كان فريق فلوريدا مارلينز يلعب هناك، إضافة إلى WrestleMania XXVIII. كما تُقام فيه سنويًا بطولة ميامي المفتوحة للتنس، إلى جانب سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 الذي يُقام داخل محيط الملعب.

وبعد استضافته نهائي كوبا أمريكا 2024، أصبح هارد روك ستاديوم معتادًا أيضًا على استضافة المناسبات الكروية الكبرى. وشاهد جمهور متحمس الأرجنتين، التي ضمت لاعب إنتر ميامي ليونيل ميسي، وهي ترفع الكأس قبل عامين، بعد الفوز 1-0 على كولومبيا بعد وقت إضافي.

ويُعد هارد روك ستاديوم واحدًا من 16 ملعبًا تستضيف مباريات كأس العالم 2026 في أنحاء أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من امتلاكه سعة مشتركة هي الأصغر، وتبلغ 65000 متفرج، بين 11 ملعبًا تقع في الولايات المتحدة، فإن ملعب ميامي سيستضيف سبع مباريات إجمالًا، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث.

ما نتائج مباريات تحديد المركز الثالث الأخيرة في كأس العالم؟

العام المركز الثالث المركز الرابع النتيجة الملعب 2022 كرواتيا المغرب 2-1 استاد خليفة الدولي (قطر) 2018 بلجيكا إنجلترا 2-0 ملعب كريستوفسكي (روسيا) 2014 هولندا البرازيل 3-0 استاديو ناسيونال مانيه جارينشا (البرازيل) 2010 ألمانيا أوروجواي 3-2 نيلسون مانديلا باي ستاديوم (جنوب أفريقيا) 2006 ألمانيا البرتغال 3-1 غوتليب-دايملر-شتاديون (ألمانيا) 2002 تركيا كوريا الجنوبية 3-2 استاد كأس العالم في دايغو (كوريا الجنوبية) 1998 كرواتيا هولندا 2-1 بارك دي برانس (فرنسا) 1994 السويد بلغاريا 4-0 روز بول (الولايات المتحدة) 1990 إيطاليا إنجلترا 2-1 ستاديو سان نيكولا (إيطاليا) 1986 فرنسا بلجيكا 4-2 (بعد وقت إضافي) استاديو كواوتيموك (المكسيك)

ويعكس الاهتمام الكبير بتذاكر مباراة الميدالية البرونزية الإثارة وكرة القدم المفتوحة التي تُلعب عادة عندما تتنافس المنتخبات على المركز الثالث على الساحة العالمية. أما عشاق الرياضة الراغبون في الجمع بين قراءتهم للمباراة وتجربة ألعاب رقمية عالمية المستوى، فإن الحوافز الترحيبية توفر البداية المثالية. ألقِ نظرة على كيفية الحصول بسهولة على أرصدة رهان مميزة من خلال إدخال رمز bet365 الإضافي الخاص بنا.