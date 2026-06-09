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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق: أسعار تذاكر كأس العالم 2026، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

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العراق
فرنسا
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تستمر بطولة كأس العالم 2026 بمباراة منتظرة بشدة ضمن دور المجموعات تجمع بين فرنسا والعراق على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا.

تصل فرنسا باعتبارها واحدة من المرشحات للفوز بالبطولة، حيث تضم لاعبين من الطراز العالمي وتتمتع بتشكيلة قوية مصممة لتحقيق النجاح في البطولات الكبرى. 

أما العراق، فيدخل المباراة بطموح وتصميم، ساعياً إلى ترك انطباع قوي أمام إحدى أقوى الدول في عالم كرة القدم.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق، بما في ذلك أسعار التذاكر ومعلومات عن الملعب وأفضل الأماكن لحجز المقاعد قبل نفاذها.

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متى تقام مباراة فرنسا والعراق؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الاثنين، 22 يونيوفرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفياالتذاكر

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
18 يونيو 2026فرنسا ضد السنغالملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
22 يونيو 2026فرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفياالتذاكر
26 يونيو 2026فرنسا ضد النرويجبي سي بليس، فانكوفرالتذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
18 يونيو 2026العراق ضد النرويجبي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
22 يونيو 2026فرنسا ضد العراقلينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفياالتذاكر
26 يونيو 2026العراق ضد السنغالملعب سوفي، لوس أنجلوستذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا والعراق؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب الفئة والطلب وموقع المقعد داخل الملعب.

تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات عادةً من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الأقل تكلفة، مع ارتفاع أسعار إعادة البيع بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا أحد أبرز الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026، حيث سيستضيف مباريات مهمة في مرحلة المجموعات، بما في ذلك مباراة فرنسا والعراق.

يعد الملعب مقرًا لفريق فيلادلفيا إيجلز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويشتهر على نطاق واسع بأجوائه المثيرة ومرافقه الحديثة ووسائل النقل المتوفرة التي تربطه بجميع أنحاء المدينة.

من المتوقع أن يستقبل الملعب أكثر من 65,000 مشجع خلال كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية لإحدى أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت للشراء هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة، خاصة لمباريات فرنسا في كأس العالم 2026، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع نفاد التذاكر.

 

 

تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية لمباراة فرنسا ضد العراق من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا، حسب الفئة وموقع المقعد في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

 

 

نعم، تعتبر منصة StubHub من المنصات الموثوقة، حيث توفر حماية للمشتري تضمن استلام تذاكر صالحة قبل المباراة أو استرداد الأموال في حال وجود مشكلة.

 

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد VIP وخدمات طعام ومشروبات وتجارب حصرية داخل الملعب، ويتم بيعها عبر شركاء فيفا الرسميين ومنصات مختارة.

 

 

نعم، يجب على الجماهير الدولية التأكد من الحصول على التأشيرة أو تصريح السفر المناسب لدخول الولايات المتحدة قبل حضور مباريات كأس العالم.