كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق: أسعار تذاكر كأس العالم 2026، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

تستمر بطولة كأس العالم 2026 بمباراة منتظرة بشدة ضمن دور المجموعات تجمع بين فرنسا والعراق على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا.

تصل فرنسا باعتبارها واحدة من المرشحات للفوز بالبطولة، حيث تضم لاعبين من الطراز العالمي وتتمتع بتشكيلة قوية مصممة لتحقيق النجاح في البطولات الكبرى.

أما العراق، فيدخل المباراة بطموح وتصميم، ساعياً إلى ترك انطباع قوي أمام إحدى أقوى الدول في عالم كرة القدم.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق، بما في ذلك أسعار التذاكر ومعلومات عن الملعب وأفضل الأماكن لحجز المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة فرنسا والعراق؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 فرنسا ضد السنغال ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 فرنسا ضد النرويج بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 العراق ضد النرويج بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 العراق ضد السنغال ملعب سوفي، لوس أنجلوس تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والعراق

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا والعراق؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب الفئة والطلب وموقع المقعد داخل الملعب.

تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات عادةً من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الأقل تكلفة، مع ارتفاع أسعار إعادة البيع بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا أحد أبرز الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026، حيث سيستضيف مباريات مهمة في مرحلة المجموعات، بما في ذلك مباراة فرنسا والعراق.

يعد الملعب مقرًا لفريق فيلادلفيا إيجلز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويشتهر على نطاق واسع بأجوائه المثيرة ومرافقه الحديثة ووسائل النقل المتوفرة التي تربطه بجميع أنحاء المدينة.

من المتوقع أن يستقبل الملعب أكثر من 65,000 مشجع خلال كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية لإحدى أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات.