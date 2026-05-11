كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا والسنغال: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب ميتلايف، والمزيد

تستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة السنغال في ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد يوم 16 يونيو.

وستأمل فرنسا أيضًا في العودة إلى ملعب نيوجيرسي بعد شهر، حيث ستُقام هناك أيضًا المباراة النهائية لكأس العالم.

وسيصلي المشجعون الفرنسيون ألا يتكرر السيناريو نفسه، حيث تعرضت "الديوك" في كأس العالم 2002 لخسارة مفاجئة بنتيجة 1-0 أمام السنغال في المباراة الافتتاحية للبطولة. ولم تستطع فرنسا التعافي من هذه الخسارة وخرجت من البطولة في مرحلة المجموعات، بينما واصل "أسود التيرانغا" مسيرتهم القوية ووصلوا إلى مرحلة خروج المغلوب.

متى ستقام مباراة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 9 MetLife Stadium

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

انطلقت فرنسا بقوة في كأس العالم 2022، وفازت 4-1 على أستراليا. هل ستقدم أداءً قوياً أم متواضعاً خلال مبارياتها التالية في المجموعة الأولى هذه المرة؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الاثنين 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

مباريات السنغال في كأس العالم 2026

تأهلت السنغال إلى دور الـ16 في اثنتين من مشاركاتها الثلاث السابقة في كأس العالم. وهذا هو جدول مباريات المجموعة الأولى التي تنتظرها هذا الصيف:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الاثنين 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة 26 يونيو السنغال ضد العراق ملعب BMO (تورونتو) تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة فرنسا ضد السنغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا والسنغال؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد تم تجهيزه لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.

