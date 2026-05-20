تتوجه غانا إلى تورونتو لخوض مباراة مثيرة ضمن المجموعة L ضد بنما، في لقاء يُتوقع أن يكون مباراة افتتاحية تاريخية لكلا البلدين في كأس العالم 2026.

وتسعى غانا، بقيادة جيل من النجوم الذين يلعبون في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، إلى استعادة مكانتها كقوة عالمية.

وبفضل الدعم الحماسي من جماهيرها التي ستجعل ملعب BMO Field يبدو وكأنه ساحة معركة محايدة، تتطلع بنما إلى تحقيق نتيجة حاسمة في هذه المواجهة الافتتاحية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة غانا ضد بنما، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة غانا وبنما في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2026 إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت، فوكسبورو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

مباريات بنما في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 24 يونيو 2025 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة غانا ضد بنما؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة غانا ضد بنما؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة غانا ضد بنما في تورونتو، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع مواجهة اثنين من أكثر الفرق ديناميكية بدنيًا في منطقتيهما في الجولة الافتتاحية، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا بين المشجعين المحليين والمغتربين الدوليين في أونتاريو.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 115 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب. في السوق الثانوية، شوهدت أسعار التذاكر الأساسية لهذه المباراة بالتحديد تبدأ من حوالي 350 إلى 500 دولار مع اقتراب موعد المباراة.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 115 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 500 دولار – 900 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن تورونتو تعد وجهة عالمية رائدة وأن هذه المباراة تمثل خطوة افتتاحية حيوية لكلا البلدين، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي كبيرًا. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في ملعب BMO Field.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب BMO

يُعد الملعب الواقع في أونتاريو، والمعروف رسميًا باسم ملعب تورونتو (والمعروف تجاريًا باسم ملعب BMO)، أول ملعب مخصص لكرة القدم في كندا وحجر الزاوية في هوية كرة القدم في البلاد.

يقع الملعب في إكزيبيشن بليس على ضفاف بحيرة أونتاريو، وقد خضع مؤخرًا لعملية تحويل ضخمة بقيمة 158 مليون دولار استعدادًا لهذا الحدث العالمي. يتميز الملعب بسقف مميز على طراز الدوري الإنجليزي الممتاز يغطي المدرجات الشرقية والغربية والجنوبية، مما يحمي المشجعين مع الحفاظ على اتصال مفتوح بأفق المدينة.

يشتهر الملعب بتصميم مقاعده الحميمي، الذي يضع المشجعين على مسافة قريبة جدًا من الملعب، ونظام شاشات الفيديو LED الجديد في الزوايا الأربع - وهو أكبر شاشة عرض خارجية عالية الدقة في البلاد.

استعدادًا لكأس العالم 2026، تم توسيع الملعب ليتسع لـ 45,000 مقعد. وقد تحقق ذلك من خلال إضافة 17,756 مقعدًا مؤقتًا في المدرجات الشمالية والجنوبية، مما أدى إلى مضاعفة سعته المعتادة تقريبًا لتلبية المتطلبات الدولية.

ولضمان تجربة عالمية المستوى، يضم الملعب الآن ردهة بزاوية 360 درجة، وأجنحة ضيافة مطورة (بما في ذلك نادي "تونيل كلوب" الجديد)، وملعبًا هجينًا جديدًا بالكامل من العشب يتوافق مع معايير الفيفا ومزود بتقنية "سوب إير" المتطورة لتلبية متطلبات المباريات الست التي من المقرر أن يستضيفها.