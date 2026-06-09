كيفية شراء تذاكر مباراة غانا وبنما: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BMO، والمزيد

تتوجه غانا إلى تورونتو لخوض مباراة مثيرة ضمن المجموعة L ضد بنما، في لقاء يُتوقع أن يكون مباراة افتتاحية تاريخية لكلا البلدين في كأس العالم 2026.

وتسعى غانا، بقيادة جيل من النجوم الذين يلعبون في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، إلى استعادة مكانتها كقوة عالمية.

وبفضل الدعم الحماسي من جماهيرها التي ستجعل ملعب BMO Field يبدو وكأنه ساحة معركة محايدة، تتطلع بنما إلى تحقيق نتيجة حاسمة في هذه المواجهة الافتتاحية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة غانا ضد بنما، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة غانا وبنما؟

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2026 إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت، فوكسبورو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر

مباريات بنما في كأس العالم

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 24 يونيو 2025 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة غانا ضد بنما؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة غانا ضد بنما؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن تورونتو تعد وجهة عالمية رائدة، ولأن هذه المباراة تمثل خطوة افتتاحية حيوية لكلا البلدين، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي كبيرًا.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب BMO

يُعد الملعب الواقع في أونتاريو، والمسمى رسميًا بـ"ملعب تورونتو" (والمعروف تجاريًا باسم ملعب BMO) لهذا البطولة، أول ملعب مخصص لكرة القدم في كندا، وهو حجر الزاوية في هوية كرة القدم في البلاد.

يقع الملعب في إكزيبيشن بليس على ضفاف بحيرة أونتاريو، وقد خضع مؤخرًا لعملية تحويل ضخمة بقيمة 158 مليون دولار استعدادًا لهذا الحدث العالمي. يتميز الملعب بسقف مميز على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز يغطي المدرجات الشرقية والغربية والجنوبية، مما يحمي المشجعين مع الحفاظ على اتصال مفتوح بأفق المدينة.

يشتهر الملعب بتصميم مقاعده الحميمي، الذي يضع المشجعين على مسافة قريبة جدًا من الملعب، ونظام شاشات الفيديو LED الجديد في الزوايا الأربع - وهو أكبر شاشة عرض خارجية عالية الدقة في البلاد.

استعدادًا لكأس العالم 2026، تم توسيع الملعب ليتسع لـ 45,000 مقعد. وقد تحقق ذلك من خلال إضافة 17,756 مقعدًا مؤقتًا في المدرجات الشمالية والجنوبية، مما ضاعف حجمه المعتاد تقريبًا لتلبية المتطلبات الدولية.

لضمان تجربة عالمية المستوى، يضم الملعب الآن ردهة بزاوية 360 درجة، وأجنحة ضيافة مطورة (بما في ذلك نادي Tunnel Club الجديد)، وملعب عشبي هجين جديد تمامًا يتوافق مع معايير الفيفا ومجهز بتقنية SubAir المتطورة لتلبية متطلبات المباريات الست التي من المقرر أن يستضيفها.

ما يمكن توقعه من مباراة غانا ضد بنما



