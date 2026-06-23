تعود سويسرا إلى الساحل الهادئ لخوض مواجهة حاسمة ضد كندا في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة ب في كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة سويسرا ضد كندا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة سويسرا وكندا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

مباريات سويسرا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز، سانتا كلارا 1-1 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب سوفي، إنجلوود 4-1 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

مباريات كندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو 1-1 19 يونيو 2026 كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس، فانكوفر 6-0 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا وكندا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة سويسرا ضد كندا في فانكوفر، تُعد الأسعار الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خوض الدولة المضيفة المشاركة لهذه المباراة الحاسمة في مرحلة المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المستويات مقارنة بأي مباراة تُقام في «الشمال الأبيض العظيم».

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 450 و600 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 450 – 850 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 900 – 1,500 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,800 – 3,800 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فانكوفر تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًّا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والراغبين في مشاهدة هذه المباراة في ملعب بي سي بليس بفانكوفر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب بي سي بليس

يُعد ملعب فانكوفر، الذي أُطلق عليه رسميًا اسم «بي سي بليس فانكوفر» خلال البطولة، الوجهة الرياضية الرائدة في غرب كندا.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويشتهر عالميًا بلوحة الفيديو الضخمة بدقة 4K المعلقة في الوسط - وهي ثاني أكبر لوحة من نوعها في أمريكا الشمالية - والتي تتدلى فوق الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا للإعادة والمباريات الحية.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، ستبلغ سعة الملعب حوالي 54,000 مقعد.