كيفية شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد سوفي، والمزيد

تلتقي سويسرا مع البوسنة والهرسك في هذه المباراة التي تقام في الجولة الثانية من المجموعة ب من تصفيات كأس العالم 2026. وتُقام المباراة في كاليفورنيا يوم 18 يونيو. وتبدأ المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

متى تقام مباراة سويسرا ضد البوسنة في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 2 SoFi Stadium

مباريات سويسرا في مجموعات كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (موعد البدء) المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز، سانتا كلارا، الولايات المتحدة التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب سوفي، إنجلوود، الولايات المتحدة التذاكر 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا بي سي بليس، فانكوفر، كندا التذاكر

مباريات البوسنة في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو، كندا التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi، إنجلوود، الولايات المتحدة تذاكر 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن، سياتل، الولايات المتحدة تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد البوسنة؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة سويسرا ضد البوسنة في كاليفورنيا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن كاليفورنيا تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين سويسرا والبوسنة

سويسرا المباراة الأخيرة البوسنة 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 0 - 2 البوسنة والهرسك 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

أين تقام مباراة سويسرا ضد البوسنة؟

ستقام مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في ملعب SoFi في إنجلوود، كاليفورنيا.

يعد استاد لوس أنجلوس أعجوبة هندسية حديثة ومحور مجمع هوليوود بارك الترفيهي.

يقع الملعب في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، وهو أول ملعب من نوعه يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتميز بغطاء متطور مصنوع من مادة ETFE يسمح للضوء الطبيعي بالانسياب على أرضية الملعب مع حماية المشاهدين من العوامل الجوية. ويشتهر الملعب عالمياً بشاشة "إنفينيتي" من سامسونج، وهي لوحة فيديو مزدوجة الجوانب بدقة 4K وبزاوية عرض 360 درجة، معلقة فوق أرضية الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تماماً لأحداث المباراة.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تبلغ حوالي 70,000 مقعد. وعلى الرغم من مساحته الشاسعة، يتميز التصميم المعماري بمقاعد عميقة تجعل المشجعين أقرب إلى الملعب، مما يخلق جوًا حماسيًا وحميميًا لمباريات البطولة الأكثر شهرة.