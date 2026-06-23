كيفية شراء تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «إستاديو بي بي في إيه»، والمزيد

تختتم جنوب أفريقيا مشوارها في المجموعة «أ» من كأس العالم 2026 بمباراة ضد كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 بي بي في إيه

مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو 2026 المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 18 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 24 يونيو 2026 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري التذاكر

مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

التاريخ جدول المباريات المكان التذاكر 11 يونيو 2026 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو 2026 المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 24 يونيو 2026 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

ترتيب المجموعة أ في كأس العالم 2026

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية في مونتيري، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حالياً أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض البلد المضيف هذه المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطبقة الوسطى): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن مونتيري تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًّا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويُعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والراغبين في مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد BBVA

يُطلق على استاد BBVA، الواقع في غوادالوبي (ضواحي مونتيري)، المكسيك، غالبًا لقب «El Gigante de Acero» (العملاق الفولاذي). ويُعتبر على نطاق واسع أحد أجمل وأحدث الملاعب في أمريكا اللاتينية.

يتميز الملعب بواجهة خارجية معدنية مصممة لتعكس التاريخ الصناعي لمدينة مونتيري، في حين تم ترتيب المقاعد بحيث يظل المشجعون قريبين للغاية من أحداث المباراة.

وسيستوعب الملعب حوالي 53,500 مشجع خلال كأس العالم. وسيستضيف الملعب أربع مباريات في المجموع.