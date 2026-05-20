كيفية شراء تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد BBVA والمزيد

تختتم جنوب أفريقيا مشوارها في المجموعة أ من كأس العالم 2026 بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.

كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 Estadio BBVA

مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو 2026 المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 18 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 24 يونيو 2026 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري تذاكر

مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو 2026 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو 2026 المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 24 يونيو 2026 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في مونتيري، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن مونتيري تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد BBVA

يُطلق على استاد BBVA، الواقع في غوادالوبي (ضواحي مونتيري)، المكسيك، اسم "El Gigante de Acero" (العملاق الفولاذي). يُعتبر على نطاق واسع أحد أجمل وأحدث الملاعب في أمريكا اللاتينية.

يتميز الملعب بواجهة معدنية مصممة لتحاكي التاريخ الصناعي لمونتيري، في حين تم ترتيب المقاعد بحيث يبقى المشجعون قريبين للغاية من أحداث المباراة.

وستستوعب الملعب حوالي 53,500 مشجع خلال كأس العالم. وسيستضيف الملعب أربع مباريات في المجموع.