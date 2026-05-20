كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد مرسيدس بنز، والمزيد

تتوجه جمهورية التشيك إلى الجنوب لخوض مباراة حاسمة ضمن المجموعة أ ضد جنوب أفريقيا، في لقاء يُتوقع أن يكون حاسماً في الدور الثاني من كأس العالم 2026.

متى تقام مباراة جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

مباريات جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر 25 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي تذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو 2026 المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 18 يونيو 2026 الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 25 يونيو 2026 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، غوادالوبي تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا في أتلانتا، فإن الأسعار المبدئية هي حالياً محور الاهتمام الرئيسي للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ونظراً لأن كلا الفريقين يتنافسان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة A في ملعب مرسيدس بنز، فمن المتوقع أن يكون الطلب ثابتاً، خاصة من الجاليات الدولية الكبيرة في الجنوب الشرقي.

في الوقت الحالي، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب. أما في السوق الثانوية، فقد شوهدت أسعار الدخول الأساسية تبدأ من حوالي 450 إلى 600 دولار مع تقدم البطولة.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 120 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 500 – 950 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,000 – 2,200 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن أتلانتا تعد مركزًا رئيسيًا للسفر، ولأن هذه المباراة تمثل خطوة حاسمة لطموحات كلتا الدولتين في مرحلة خروج المغلوب، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي والسياحي كبيرًا. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في استاد مرسيدس-بنز.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب مرسيدس بنز

يعد الملعب الواقع في جورجيا، والمعروف رسميًا باسم ملعب أتلانتا (والمعروف تجاريًا باسم ملعب مرسيدس بنز) خلال البطولة، تحفة فنية من حيث الابتكار المعماري وأول ملعب رياضي احترافي في أمريكا الشمالية يحصل على شهادة LEED البلاتينية.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة أتلانتا، ويتميز بسقف قابل للسحب فريد من نوعه يتكون من ثمانية ألواح مثلثة شفافة تتحرك في وقت واحد لتخلق تأثيرًا بصريًا يشبه فتح وإغلاق فتحة الكاميرا.

في كأس العالم 2026، ستستوعب سعة الملعب حوالي 75,000 مقعد.