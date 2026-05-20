تتوجه جمهورية التشيك إلى مكسيكو سيتي لخوض مواجهة حاسمة ضد المكسيك في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة أ في كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة جمهورية التشيك والمكسيك في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 Estadio Banorte

مباريات جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر 25 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي تذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو 2026 المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 19 يونيو 2026 المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 25 يونيو 2026 الجمهورية التشيكية ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جمهورية التشيك والمكسيك؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة التشيك ضد المكسيك في مكسيكو سيتي، تعد أسعار الفئة الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب في استاد أزتيكا الأسطوري لخوض مباراة حاسمة في المجموعة A، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية بأكملها.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 1,170 و1,950 دولارًا أمريكيًا تقريبًا في الأسواق الثانوية بسبب الطلب الشديد على مباريات المكسيك على أرضها.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 1,170 دولار – 2,250 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 2,300 دولار – 3,500 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 3,800 دولار – 5,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 6,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن مدينة مكسيكو هي قلب البطولة النابض والمحور الرئيسي لفريق El Tri، فمن المتوقع أن يحطم الطلب المحلي الأرقام القياسية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين الذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة التاريخية ذات الرهانات العالية في استاد أزتيكا.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أزتيكا

ملعب مدينة مكسيكو، المعروف تجاريًا باسم استاد أزتيكا (والمسمى استاد مدينة مكسيكو في البطولة)، هو كاتدرائية أسطورية لكرة القدم العالمية والقلب التاريخي للثقافة الرياضية المكسيكية.

يقع الملعب في حي سانتا أورسولا، وهو أول ملعب في التاريخ يستضيف ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم FIFA. يشتهر الملعب عالمياً بحجمه المعماري المهيب وارتفاعه الفريد، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 7000 قدم فوق مستوى سطح البحر.

أكثر ما يميزه هو السقف الضخم المعلق الذي يغطي الغالبية العظمى من المدرجات، والمصمم لاحتجاز الصوت وخلق جدار صوتي مهيب أصبح مرادفاً للمباريات التي يشارك فيها المنتخب المكسيكي.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 83,000 مقعد.