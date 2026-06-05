تتوجه جمهورية التشيك إلى مكسيكو سيتي لخوض مواجهة حاسمة ضد المكسيك في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة أ في كأس العالم 2026.

بالنسبة للمشجعين المتشوقين لمشاهدة المواجهة المثيرة بين جمهورية التشيك والمكسيك في كأس العالم، فإن حجز التذاكر ليس سوى الخطوة الأولى لتعزيز تجربة يوم المباراة. أثناء التخطيط لرحلتك، ضع في اعتبارك استكشاف مختلف فرص المراهنة لإضافة مزيد من الإثارة إلى المباراة. إذا كنت ترغب في المراهنة، فقد ترغب في الاطلاع على الرمز الترويجي لـ Tic Tac Bets، الذي يمكن أن يقدم لك بعض المزايا المغرية. قد تكون هذه طريقة رائعة للتفاعل مع المباراة خارج المدرجات، مما يجعل تجربتك في كأس العالم أكثر تميزًا.

يحتوي موقع GOAL على كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك في كأس العالم 2026؟

مباريات جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر 25 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر

مباريات المكسيك في كأس العالم 2026

التاريخ جدول المباريات المكان التذاكر 11 يونيو 2026 المكسيك ضد جنوب أفريقيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 19 يونيو 2026 المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 25 يونيو 2026 جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك في مكسيكو سيتي، تُعد أسعار الفئة الأساسية حالياً أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في المجموعة «أ» على ملعب «أستاديو أزتيكا» الأسطوري، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المستويات في الجولة الافتتاحية بأكملها.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 1,170 و1,950 دولارًا تقريبًا في الأسواق الثانوية بسبب الطلب الهائل على مباريات المكسيك على أرضها.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 1,170 دولارًا – 2,250 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 2,300 دولار – 3,500 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 3,800 دولار – 5,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 6,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن مدينة مكسيكو هي القلب النابض للبطولة والمحور الرئيسي لمنتخب «إل تري»، فمن المتوقع أن يحطم الطلب المحلي الأرقام القياسية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين الراغبين في مشاهدة هذه المواجهة التاريخية الحاسمة في استاد أزتيكا.

ترتيب الفرق في المجموعة أ من كأس العالم 2026

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد أزتيكا

يُعد الملعب الواقع في مدينة مكسيكو، والمعروف تجاريًا باسم استاد أزتيكا (والذي أُطلق عليه اسم «استاد مدينة مكسيكو» خصيصًا للبطولة)، كاتدرائية أسطورية لكرة القدم العالمية والقلب التاريخي للثقافة الرياضية المكسيكية.

يقع الملعب في حي سانتا أورسولا، وهو أول ملعب في التاريخ يستضيف ثلاث دورات مختلفة من كأس العالم FIFA. ويشتهر الملعب عالمياً بحجمه المعماري المهيب وارتفاعه الفريد، حيث يقع على ارتفاع يزيد عن 7,000 قدم فوق مستوى سطح البحر.

وأبرز معالمه المميزة هو السقف الضخم المعلق الذي يغطي الغالبية العظمى من المدرجات، وهو مصمم لاحتجاز الصوت وخلق جدار صوتي مهيب أصبح مرادفًا للمباريات التي يشارك فيها المنتخب المكسيكي.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 83,000 مقعد.