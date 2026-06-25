ستسعى هولندا إلى الحفاظ على زخمها أمام تونس في ملعب «أروهيد» بمدينة كانساس سيتي يوم الخميس المقبل (25 يونيو)، وترسيخ مكانتها في مرحلة خروج المغلوب، وهو إنجاز حققته في كل بطولة كأس العالم شاركت فيها.

وسيتوقع المشجعون الراغبون في حجز تذاكر لمباراة المجموعة السادسة الكثير من الإثارة أمام المرمى، إذا ما استندنا إلى المباريات السابقة للمنتخبين في بطولة 2026.

تونس، التي ستعود إلى ديارها بعد هذه المباراة عقب هزيمتين، خاضت مباريات شهدت تسجيل 6 أهداف (ضد السويد) و4 أهداف (ضد اليابان)، بينما تعادلت هولندا 2-2 مع اليابان وسحقت السويد 5-1.

متى ستقام مباراة تونس ضد هولندا؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب GEHA في استاد أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأحد، 14 يونيو السويد ضد تونس (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب BBVA (غوادالوبي، المكسيك) 5-1 السبت، 20 يونيو تونس ضد اليابان (10 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب BBVA (غوادالوبي، المكسيك) 0-4 الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب GEHA في أروهيد ( كانساس سيتي) التذاكر

مباريات هولندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأحد، 14 يونيو هولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون، دالاس) 2-2 السبت، 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) 5-1 الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب GEHA في استاد أروهيد ( كانساس سيتي ) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة تونس ضد هولندا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تونس ضد هولندا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستُقام مباراة تونس ضد هولندا في ملعب «جيها فيلد» (GEHA Field) التابع لاستاد «أروهيد» (Arrowhead Stadium) في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في الولايات المتحدة.

يُعرف هذا الملعب في المقام الأول بكونه الملعب الرئيسي لفريق «كانساس سيتي تشيفز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وجماهيره المتحمسة.

ومن المتوقع أن يستضيف ملعب أروهيد أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم، مما يجعله أحد الملاعب الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة بطولة عام 2026.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حماسية بشكل خاص، حيث يُعرف المشجعون الهولنديون تقليديًا بالسفر بأعداد ضخمة لحضور البطولات الكبرى، في حين يشتهر مشجعو تونس أيضًا بخلق أجواء مفعمة بالحيوية والحماس في أيام المباريات.