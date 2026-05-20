كيفية شراء تذاكر مباراة تونس وهولندا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

إليك بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026.

تشهد مباريات كأس العالم 2026 مواجهة بين تونس وهولندا على ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي يوم 25 يونيو.

ونظرًا لأن هولندا تُعد دائمًا من بين المرشحين للفوز بالبطولة، وتطمح تونس إلى إثبات نفسها مرة أخرى على أكبر مسرح كروي، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على التذاكر بسرعة مع اقتراب موعد البطولة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة تونس ضد هولندا، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة، ومعلومات عن الملعب، وأين يمكن للمشجعين حجز مقاعدهم عبر الإنترنت قبل أن تصبح التذاكر محدودة.

متى تقام مباراة تونس وهولندا؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
25 يونيو 2026 - 20:00تونس ضد هولنداملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكان والمدينةالتذاكر
14 يونيو 2026السويد ضد تونسملعب BBVA مونتيري، المكسيك التذاكر
20 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب BBVA مونتيري، المكسيك التذاكر
25 يونيو 2026تونس ضد هولنداملعب GEHA في أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكيةالتذاكر

مباريات هولندا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكان والمدينةالحالة
14 يونيو 2026هولندا ضد اليابانملعب AT&T، دالاس (أرلينغتون)، تكساس التذاكر
20 يونيو 2026هولندا ضد السويدملعب NRG، هيوستن، تكساس التذاكر
25 يونيو 2026تونس ضد هولنداملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد هولندا؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد هولندا في كأس العالم 2026.

  • مبيعات التذاكر الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر على مراحل، بما في ذلك مبيعات القرعة وفترات البيع النهائية على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».
  • منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا.
  • الأسواق الثانوية: تظل منصات مثل StubHub وسيلة بديلة للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم التي تم بيعها بالكامل.
  • باقات الضيافة: تشمل باقات الضيافة المميزة مقاعد فاخرة، ودخول الصالات، ووجبات طعام فاخرة، وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

يُنصح المشجعون بالشراء مبكرًا للحصول على أقل الأسعار، خاصةً للمباريات التي تشارك فيها دول أوروبية كبرى مثل هولندا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تونس وهولندا؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير ديناميكي للتذاكر لكأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار تختلف حسب فئة المقاعد والطلب ومرحلة البطولة.

تظل مباريات دور المجموعات هي أرخص طريقة لمشاهدة كأس العالم مباشرةً، على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد المباريات التي تشارك فيها دول ذات تصنيف عالٍ مثل هولندا طلبًا قويًا على كل من المنصات الرسمية ومنصات إعادة البيع.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة تونس وهولندا من حوالي 80 إلى 150 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد وتوافر التذاكر.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 420 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 300 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 220 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الباحثين عن أقل الأسعار مراقبة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب أسعار التذاكر بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستقام مباراة تونس ضد هولندا في ملعب GEHA في استاد أروهيد في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في الولايات المتحدة.

يُعرف الملعب في المقام الأول بأنه موطن فريق كانساس سيتي تشيفز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وجماهيره المتحمسة.

من المتوقع أن يستضيف ملعب أروهيد أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم FIFA، مما يجعله أحد الملاعب الرئيسية المختارة لاستضافة بطولة 2026.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حماسية بشكل خاص، حيث يسافر المشجعون الهولنديون عادةً بأعداد كبيرة لحضور البطولات الكبرى، في حين يشتهر المشجعون التونسيون أيضًا بخلق مشاهد مفعمة بالحيوية والحماس في أيام المباريات.

