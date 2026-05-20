كيفية شراء تذاكر مباراة تونس وهولندا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

تشهد مباريات كأس العالم 2026 مواجهة بين تونس وهولندا على ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي يوم 25 يونيو.

ونظرًا لأن هولندا تُعد دائمًا من بين المرشحين للفوز بالبطولة، وتطمح تونس إلى إثبات نفسها مرة أخرى على أكبر مسرح كروي، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على التذاكر بسرعة مع اقتراب موعد البطولة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة تونس ضد هولندا، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة، ومعلومات عن الملعب، وأين يمكن للمشجعين حجز مقاعدهم عبر الإنترنت قبل أن تصبح التذاكر محدودة.

متى تقام مباراة تونس وهولندا؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 25 يونيو 2026 - 20:00 تونس ضد هولندا ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس ملعب BBVA مونتيري، المكسيك التذاكر 20 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب BBVA مونتيري، المكسيك التذاكر 25 يونيو 2026 تونس ضد هولندا ملعب GEHA في أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات هولندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة الحالة 14 يونيو 2026 هولندا ضد اليابان ملعب AT&T، دالاس (أرلينغتون)، تكساس التذاكر 20 يونيو 2026 هولندا ضد السويد ملعب NRG، هيوستن، تكساس التذاكر 25 يونيو 2026 تونس ضد هولندا ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد هولندا؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد هولندا في كأس العالم 2026.

مبيعات التذاكر الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر على مراحل، بما في ذلك مبيعات القرعة وفترات البيع النهائية على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».

تواصل الفيفا طرح التذاكر على مراحل، بما في ذلك مبيعات القرعة وفترات البيع النهائية على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا. الأسواق الثانوية: تظل منصات مثل StubHub وسيلة بديلة للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم التي تم بيعها بالكامل.

تظل منصات مثل StubHub وسيلة بديلة للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم التي تم بيعها بالكامل. باقات الضيافة: تشمل باقات الضيافة المميزة مقاعد فاخرة، ودخول الصالات، ووجبات طعام فاخرة، وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

يُنصح المشجعون بالشراء مبكرًا للحصول على أقل الأسعار، خاصةً للمباريات التي تشارك فيها دول أوروبية كبرى مثل هولندا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تونس وهولندا؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير ديناميكي للتذاكر لكأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار تختلف حسب فئة المقاعد والطلب ومرحلة البطولة.

تظل مباريات دور المجموعات هي أرخص طريقة لمشاهدة كأس العالم مباشرةً، على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد المباريات التي تشارك فيها دول ذات تصنيف عالٍ مثل هولندا طلبًا قويًا على كل من المنصات الرسمية ومنصات إعادة البيع.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة تونس وهولندا من حوالي 80 إلى 150 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد وتوافر التذاكر.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 420 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 300 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 220 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الباحثين عن أقل الأسعار مراقبة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب أسعار التذاكر بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستقام مباراة تونس ضد هولندا في ملعب GEHA في استاد أروهيد في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في الولايات المتحدة.

يُعرف الملعب في المقام الأول بأنه موطن فريق كانساس سيتي تشيفز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وجماهيره المتحمسة.

من المتوقع أن يستضيف ملعب أروهيد أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم FIFA، مما يجعله أحد الملاعب الرئيسية المختارة لاستضافة بطولة 2026.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حماسية بشكل خاص، حيث يسافر المشجعون الهولنديون عادةً بأعداد كبيرة لحضور البطولات الكبرى، في حين يشتهر المشجعون التونسيون أيضًا بخلق مشاهد مفعمة بالحيوية والحماس في أيام المباريات.