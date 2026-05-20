كيفية شراء تذاكر مباراة تونس واليابان: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BBVA، والمزيد

من المقرر أن تقدم كأس العالم 2026 صيفاً آخر لا يُنسى من كرة القدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستواجه تونس اليابان في مونتيري في واحدة من أكثر المواجهات القارية إثارةً في مرحلة المجموعات.

تواصل اليابان ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى المنتخبات الآسيوية على الصعيد الدولي، بينما تأتي تونس برفقة واحدة من أكثر قواعد الجماهير شغفًا في كرة القدم الأفريقية. ومع سعي كلا الفريقين لتأمين مكان في الأدوار الإقصائية، من المتوقع أن يتوافد المشجعون بأعداد كبيرة إلى استاد BBVA.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة تونس واليابان، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب وأين يمكن للجماهير الحصول على أرخص المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة تونس ضد اليابان؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 20 يونيو 2026 - 19:00 تونس ضد اليابان ملعب BBVA، مونتيري التذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 السويد ضد تونس استاد مونتيري (مونتيري، المكسيك) التذاكر 21 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب مونتيري (مونتيري، المكسيك) التذاكر 25 يونيو 2026 تونس ضد هولندا ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هولندا ضد اليابان ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر 20 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب مونتيري (مونتيري، المكسيك) التذاكر 25 يونيو 2026 اليابان ضد السويد ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد اليابان؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل بيع متعددة، بما في ذلك فترات البيع على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».

سوق إعادة البيع التابع للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.

الأسواق الثانوية: تظل منصات مثل StubHub واحدة من أسرع وأسهل الطرق للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.

باقات الضيافة: تشمل باقات الضيافة المميزة مقاعد فاخرة وصالات كبار الشخصيات وخدمات تقديم الطعام وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم FIFA رقميًا عبر تطبيق التذاكر الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على أرخص تذاكر مباراة تونس واليابان الشراء في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تونس واليابان؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير متغير لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب فئة المقاعد وموقعها والطلب في السوق.

تظل مباريات دور المجموعات من بين الفرص الأكثر تكلفة للمشجعين لتجربة كأس العالم مباشرة، خاصة في مراحل البيع المبكرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة تونس واليابان من حوالي 80 إلى 160 دولارًا، اعتمادًا على قسم المقاعد والطلب على إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد BBVA

ستقام مباراة تونس ضد اليابان في استاد BBVA في مونتيري، أحد أبرز ملاعب كرة القدم في المكسيك ومقر نادي مونتيري العملاق في الدوري المكسيكي.

يشتهر الملعب بهندسته المعمارية الحديثة وأجوائه الحماسية، وقد أصبح أحد أبرز الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026.

يقع استاد BBVA في غوادالوبي، ضمن منطقة مونتيري الحضرية، ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 50,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم.

يمكن للجماهير التي ستحضر مباراة تونس ضد اليابان توقع ما يلي:

أنظمة حديثة للدخول باستخدام التذاكر الرقمية

مناطق مخصصة للطعام والضيافة الفاخرة

زوايا مشاهدة عالية الجودة في جميع أنحاء الملعب

مقاعد VIP وتجارب ضيافة مميزة

سهولة الوصول من وسط مدينة مونتيري ومطار مونتيري الدولي

مناطق مخصصة لوسائل النقل العام ومشاركة الركوب في أيام المباريات

من المتوقع أن توفر مونتيري واحدة من أفضل الأجواء في البطولة، خاصة مع وجود مشجعين من تونس واليابان المعروفين بالسفر بأعداد كبيرة وخلق مشاهد مفعمة بالحيوية في أيام المباريات.