تلتقي تركيا وباراغواي في كأس العالم 2026 مع انطلاق الجولة الثانية من مباريات المجموعة D.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة تركيا ضد باراغواي، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة تركيا وباراغواي في كأس العالم 2026؟

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا تذاكر 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مباريات باراغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا ضد باراغواي؟

انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا وباراغواي؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة تركيا ضد باراغواي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه التذاكر من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن كاليفورنيا تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد ليفيز.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد ليفيز

يُعتبر ملعب ليفيز على نطاق واسع أحد أكثر الملاعب صداقة للبيئة في العالم، حيث يتميز بـ"سقف حي" وألواح شمسية تولد طاقة كافية لتشغيل الملعب خلال أيام المباريات.

يمكن توسيع الملعب لاستيعاب حوالي 71,000 متفرج لمباريات كرة القدم الدولية الكبرى. وسيستضيف ست مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراة في دور الـ32 يوم 1 يوليو.

يساعد السقف الأخضر الذي تبلغ مساحته 27,000 قدم مربع فوق برج الأجنحة على تنظيم درجة حرارة المبنى ويوفر جمالية فريدة للبث الجوي.

وباعتباره مقر فريق وادي السيليكون، فإنه يتميز بواحد من أسرع شبكات الواي فاي في أي منشأة رياضية، وهو مصمم للتعامل مع عشرات الآلاف من المشجعين الذين يبثون المحتوى ويشاركونه في وقت واحد.