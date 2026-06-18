تتواجه تركيا وباراغواي في كأس العالم 2026 مع انطلاق الجولة الثانية من مباريات المجموعة د.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة تركيا ضد باراغواي، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة تركيا وباراغواي في كأس العالم 2026؟

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مباريات باراغواي في كأس العالم 2026

التاريخ جدول المباريات المكان التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا ضد باراغواي؟

انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا ضد باراغواي؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة تركيا ضد باراغواي، تُعد الأسعار الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لطلب السوق. ونظرًا لأن كاليفورنيا تُعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًّا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة في وقت مبكر هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والراغبين في مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد ليفيز.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد ليفيز

يُعتبر ملعب ليفيز على نطاق واسع أحد أكثر الملاعب صداقةً للبيئة في العالم، حيث يتميز بـ«سقف حي» وألواح شمسية تولد طاقة كافية لتشغيل الملعب خلال أيام المباريات.

يمكن توسيع سعة الاستاد ليستوعب حوالي 71,000 متفرج خلال مباريات كرة القدم الدولية الكبرى. وسيستضيف الاستاد ست مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراة في دور الـ32 يوم 1 يوليو.

يساعد السقف الأخضر الذي تبلغ مساحته 27,000 قدم مربع فوق برج الأجنحة على تنظيم درجة حرارة المبنى ويضفي مظهرًا جماليًا فريدًا على البث الجوي.

وباعتباره مقر فريق وادي السيليكون، يتميز الملعب بوجود شبكة واي فاي من أسرع الشبكات في أي منشأة رياضية، وهي مصممة لاستيعاب عشرات الآلاف من المشجعين الذين يقومون ببث المحتوى ومشاركته في وقت واحد.