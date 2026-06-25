تعود الولايات المتحدة اليوم إلى جنوب كاليفورنيا لخوض مباراتها الأخيرة في المجموعة D ضد تركيا في استاد لوس أنجلوس، ساعيةً إلى اختتام المرحلة الافتتاحية من مشوارها في كأس العالم على أرضها دون أي هزيمة.

وبعد فوزها الساحق 4-1 على باراغواي وفوزها الدقيق 2-0 على أستراليا دون أن تهتز شباكها، حجزت الدولة المضيفة بالفعل مقعدها في دور الـ32.

وفي حين يدخل المنتخب الأمريكي الجولة الثالثة بهدف إنهاء مرحلة المجموعات بسجل مثالي للمرة الأولى في هذا القرن، فإنه يواجه منتخبًا تركيًا خطيرًا، وإن كان محبطًا، يتوق بشدة إلى استعادة كرامته وتحقيق أول فوز له في مباراة بكأس العالم منذ عام 2002.

متى ستقام مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026؟

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر 2-0 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا 0-1 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود 4-1 19 يونيو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن، سياتل 2-0 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس، تُعد أسعار الفئة الأساسية حالياً أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن لوس أنجلوس تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًّا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويُعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد SoFi.

ترتيب الفرق في المجموعة D بكأس العالم 2026









سجل المواجهات المباشرة بين تركيا والولايات المتحدة

كل ما تحتاج معرفته عن استاد SoFi

يُعد ملعب لوس أنجلوس، المعروف تجاريًا باسم ملعب «سوفي»، أعجوبة هندسية حديثة ومحورًا رئيسيًّا لمجمع هوليوود بارك الترفيهي.

يقع الملعب في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، وهو أول ملعب من نوعه يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتميز بغطاء متطور مصنوع من مادة ETFE يسمح للضوء الطبيعي بالانسياب على أرض الملعب مع حماية المشاهدين من العوامل الجوية. ويشتهر الملعب عالميًا بشاشة «إنفينيتي» من سامسونج، وهي لوحة فيديو ثنائية الجوانب بدقة 4K وبزاوية عرض 360 درجة، معلقة فوق أرض الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا لأحداث المباراة.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 70,000 مقعد. وعلى الرغم من مساحته الشاسعة، يتميز التصميم المعماري بمدرجات عميقة تجعل المشجعين أقرب إلى الملعب، مما يخلق أجواءً حماسية وحميمة لمباريات البطولة الأكثر شهرة.