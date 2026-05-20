كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد سوفي، والمزيد

يعود المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للرجال إلى الساحل الغربي لخوض مواجهة حاسمة ضد تركيا في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة في المرحلة النهائية من دور المجموعات بالنسبة للبلدين المضيفين المشتركين لكأس العالم 2026.

يسعى المنتخب الأمريكي، بقيادة جيل من النجوم الذين يلعبون في أعلى المستويات الأوروبية، إلى الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وترسيخ مكانته كقوة كروية عالمية. وبدعم من أمة بأكملها، يهدف "النجوم والأشرطة" إلى اجتياز مرحلة المجموعات بدقة متناهية.

في الوقت نفسه، تصل تركيا بفريق يتميز بالبراعة الفنية وروح المنافسة التي لا تهدأ. بعد أن عادت لتظهر كقوة لا يستهان بها في كرة القدم الأوروبية، فإن "نجوم الهلال" قادرة تمامًا على إفساد حفل المضيفين، حيث ستحضر معها جماهيرها المتحمسة التي ستجعل ملعب SoFi يبدو وكأنه ساحة معركة محايدة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 4 SoFi Stadium

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا تذاكر 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 19 يونيو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن، سياتل التذاكر 26 يونيو 2026 تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي، إنجلوود تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن لوس أنجلوس هي وجهة عالمية رائدة ومركز رئيسي للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد SoFi.

سجل المواجهات المباشرة بين تركيا والولايات المتحدة

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد SoFi

يعد استاد لوس أنجلوس، المعروف تجاريًا باسم استاد SoFi، أعجوبة هندسية حديثة ومحور مجمع هوليوود بارك الترفيهي.

يقع الملعب في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، وهو أول ملعب من نوعه يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتميز بغطاء متطور مصنوع من مادة ETFE يسمح للضوء الطبيعي بالانسياب على أرضية الملعب مع حماية المشاهدين من العوامل الجوية. ويشتهر الملعب عالمياً بشاشة "إنفينيتي" من سامسونج، وهي لوحة فيديو مزدوجة الجوانب بدقة 4K وبزاوية عرض 360 درجة، معلقة فوق أرضية الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تماماً لأحداث المباراة.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تبلغ حوالي 70,000 مقعد. وعلى الرغم من مساحته الشاسعة، يتميز التصميم المعماري بمقاعد عميقة تجعل المشجعين أقرب إلى الملعب، مما يخلق جوًا حماسيًا وحميميًا لمباريات البطولة الأكثر شهرة.