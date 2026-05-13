تتوجه كرواتيا إلى تورونتو لمواجهة بنما في الجولة الثانية من المجموعة L من تصفيات كأس العالم 2026.

متى تقام مباراة بنما وكرواتيا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

مباريات بنما في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، نيو جيرسي التذاكر

مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بنما ضد كرواتيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بنما وكرواتيا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة بنما وكرواتيا في تورونتو، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب كبير للمشجعين الذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة. سيأمل الفائزون بالميدالية البرونزية لعام 2022 في إحراز إنجاز كبير هنا والمساعدة في توديع قائدهم الأسطوري توديعًا لائقًا.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 510 و750 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 510 دولارات – 800 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 850 دولار – 1,200 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 1,770 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن تورونتو تعد مركزًا تاريخيًا رئيسيًا وتقام المباراة يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي على مثل هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد مصير المجموعة مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد تورونتو

خضع ملعب BMO في تورونتو، الذي سيُشار إليه باسم ملعب تورونتو خلال البطولة امتثالاً للوائح الرعاية الخاصة بالفيفا، لتحويلات كبيرة استعداداً لكأس العالم 2026.

تمت زيادة السعة من حوالي 30,000 إلى 45,736 مقعدًا من خلال تركيب 17,756 مقعدًا مؤقتًا. كانت هذه الأقسام الإضافية مطلوبة لتجاوز الحد الأدنى الذي حددته الفيفا وهو 40,000 مقعد لاستضافة المباريات.

تمت إضافة أربع لوحات فيديو جديدة تضم أكثر من خمسة ملايين بكسل LED، كما تم تحديث مرافق الواي فاي وإنتاج الفيديو في الملعب.

سيستضيف الملعب ست مباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لكندا ضد البوسنة والهرسك.