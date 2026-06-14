كيفية شراء تذاكر مباراة بنما وكرواتيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BMO، والمزيد

تتوجه كرواتيا إلى تورونتو لمواجهة بنما في الجولة الثانية من المجموعة L من تصفيات كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة كأس العالم بين بنما وكرواتيا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة بنما وكرواتيا؟

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

مباريات بنما في كأس العالم

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، نيو جيرسي التذاكر

مباريات كرواتيا في كأس العالم

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بنما ضد كرواتيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بنما وكرواتيا؟

طبقت الفيفا أسعارًا متغيرة لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب BMO

خضع ملعب BMO في تورونتو، الذي سيُشار إليه باسم ملعب تورونتو خلال البطولة امتثالاً للوائح الرعاية الخاصة بالفيفا، لتحويلات كبيرة استعداداً لكأس العالم 2026.

تم زيادة السعة من حوالي 30,000 إلى 45,736 من خلال تركيب 17,756 مقعدًا مؤقتًا. كانت هذه الأقسام الإضافية مطلوبة لتجاوز الحد الأدنى الذي حددته الفيفا وهو 40,000 مقعد لاستضافة المباريات.

تمت إضافة أربع لوحات فيديو جديدة تضم أكثر من خمسة ملايين بكسل LED، كما تم تحديث مرافق الواي فاي وإنتاج الفيديو في الملعب.

سيستضيف الملعب ست مباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لكندا ضد البوسنة والهرسك.

ما يمكن توقعه من مباراة بنما وكرواتيا



