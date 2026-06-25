تحلم إنجلترا بأن تخطو على عشب ملعب «ميتلايف ستاديوم» في 19 يوليو، حيث سيستضيف الملعب نهائي كأس العالم في ذلك التاريخ بالطبع. لكننا نستبق الأحداث قليلاً؛ فلنبدأ بالأهم أولاً: يتوجه «الأسود الثلاثة» إلى ملعب نيوجيرسي لخوض مباراتهم الأخيرة في المجموعة L ضد بنما هذا السبت (27 يونيو).

بدأ رجال توماس توخيل مشوارهم في كأس العالم 2026 بأسلوب رائع، حيث قدموا أداءً مذهلاً في الشوط الثاني ليتغلبوا على كرواتيا بنتيجة 4-2. ومع ذلك، بعد فشلهم في إثارة الحماس خلال التعادل السلبي المخيب للآمال مع غانا، تتطلع إنجلترا الآن إلى استعادة لمستها قبل أن تتأهل إلى دور الـ32.

على الرغم من العروض الإيجابية خلال أول مباراتين في المجموعة، لا تزال مساعي بنما للحصول على أول نقطة لها على الإطلاق في كأس العالم مستمرة، وستودع «لا ماريا روخا» (الموجة الحمراء) البطولة عقب هذه المباراة التي ستُقام على ملعب ميتلايف.

عندما التقى الفريقان آخر مرة في كأس العالم، قبل ثماني سنوات، حققت إنجلترا فوزاً ساحقاً بنتيجة 6-1 في نيجني نوفغورود. وسيحتفظ هاري كين بذكريات جميلة عن تلك المواجهة، حيث سجل خلالها أول ثلاثية له على الإطلاق مع المنتخب الوطني.

متى تقام مباراة بنما وإنجلترا؟

مباريات بنما في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو غانا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO، تورونتو فازت غانا 1-0 الثلاثاء، 23 يونيو بنما ضد كرواتيا (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO، تورونتو فازت كرواتيا 1-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بنما ضد إنجلترا في كأس العالم

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بسعرها الاسمي. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بنما وإنجلترا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

سجل المواجهات المباشرة والإحصائيات بين بنما وإنجلترا

بنما المباراة الأخيرة إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار إنجلترا 6 - 1 بنما 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست روثرفورد، بولاية نيو جيرسي، على بعد خمسة أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) العام الماضي، حيث واجه فريق تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ عدده 81,118 متفرجًا.