كيفية شراء تذاكر مباراة بلجيكا وإيران: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد سوفي، والمزيد

من المتوقع أن تقدم كأس العالم 2026 شهراً آخر لا يُنسى من كرة القدم، ويبدو أن لقاء بلجيكا مع إيران في لوس أنجلوس سيكون أحد أبرز المواجهات في مرحلة المجموعات.

مع استمرار بلجيكا في التباهي بامتلاكها أحد أقوى الفرق في كرة القدم الدولية، وإيران التي تتمتع بزخم كبير باعتبارها أحد أكثر الفرق ثباتًا في آسيا، يندفع المشجعون بالفعل لحجز مقاعدهم لحضور هذه المباراة المرتقبة في استاد SoFi.

يوفر موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة بلجيكا وإيران، بما في ذلك أسعار التذاكر وباقات الضيافة وتفاصيل الملعب وأرخص المقاعد المتاحة عبر الإنترنت.

متى تقام مباراة بلجيكا وإيران؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 21 يونيو 2026 - 19:00 بلجيكا ضد إيران ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر

مباريات بلجيكا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 بلجيكا ضد مصر ملعب لومن، سياتل التذاكر 21 يونيو 2026 بلجيكا ضد إيران ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 26 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر تذاكر

مباريات إيران في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 21 يونيو 2026 بلجيكا ضد إيران ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 26 يونيو 2026 مصر ضد إيران ملعب لومن، سياتل تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة بلجيكا ضد إيران؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة بلجيكا ضد إيران في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح التذاكر عبر فترات بيع متتالية، بما في ذلك مراحل السحب بالقرعة وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح التذاكر عبر فترات بيع متتالية، بما في ذلك مراحل السحب بالقرعة وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة من مشجعين آخرين مباشرةً عبر سوق التذاكر الرسمي التابع للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة من مشجعين آخرين مباشرةً عبر سوق التذاكر الرسمي التابع للفيفا. أسواق التذاكر الثانوية: تظل StubHub واحدة من أسرع الطرق لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي بيعت تذاكرها بالكامل والمباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا.

تظل StubHub واحدة من أسرع الطرق لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي بيعت تذاكرها بالكامل والمباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا. باقات الضيافة: تشمل خيارات الضيافة المتميزة مقاعد مضمونة وصالات كبار الشخصيات وخدمة طعام حصرية وتجارب فاخرة في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم إصدار جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمياً من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا وإيران؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 حسب فئة المقاعد والطلب ومرحلة البطولة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة بلجيكا وإيران من حوالي 100 إلى 180 دولارًا على منصات إعادة البيع، في حين أن أسعار المقاعد المميزة والمقاعد في الطبقات الدنيا وحزم الضيافة قد ترتفع بشكل كبير.

يجب على المشجعين الباحثين عن المقاعد ذات القيمة الأفضل الشراء في أقرب وقت ممكن قبل ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد SoFi

ستقام مباراة بلجيكا وإيران في ملعب SoFi في إنجلوود، كاليفورنيا، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية تطوراً في العالم.

افتتح الملعب في عام 2020، وهو مقر فريقي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز التابعين للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وسرعان ما أصبح أحد المراكز الرئيسية للفعاليات الرياضية الدولية الكبرى في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يستضيف ملعب SoFi Stadium العديد من مباريات كأس العالم 2026 بفضل مرافقه ذات المستوى العالمي، وسعة مقاعده الضخمة، وموقعه القريب من وسط مدينة لوس أنجلوس.

من المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 70,000 مشجع خلال كأس العالم FIFA، مما سيخلق أجواءً حماسيةً لإحدى أكثر مباريات دور المجموعات إثارةً في البطولة