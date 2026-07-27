كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة والأهلي: أسعار كأس جوان جامبر 2026، موعد انطلاق المباراة والمزيد

تعود المباراة التقليدية التي تفتتح بها برشلونة موسمه التحضيري هذا العام إلى ملعبه المألوف، وتأتي هذه المرة مع لمسة تاريخية. ففي النسخة الـ61 من كأس «جوان جامبر»، سيصبح النادي المصري العملاق «الأهلي» أول فريق أفريقي على الإطلاق يشارك في هذه المباراة، عندما يواجه «البلوغرانا» في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم الأربعاء، 19 أغسطس 2026.

وتعد هذه المباراة بمثابة أول مباراة لبرشلونة على أرضه في موسم 2026/27، بالإضافة إلى كونها المناسبة الرسمية لتقديم تشكيلة الفريق، مما يجعلها واحدة من أكثر دورات كأس جامبر ترقباً منذ سنوات. كما أنها المرة الأولى التي تُقام فيها هذه البطولة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» منذ إعادة افتتاحه، بعد أن أُقيمت الدورات الأخيرة خارج أرضه في ملعب «إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس» وملعب «إستادي يوهان كرويف».

دع موقع GOAL يرشدك إلى كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة والأهلي، وكم تبلغ تكلفتها، وما الذي يجب أن تعرفه أيضًا قبل الذهاب.

متى ستُقام مباراة برشلونة والأهلي؟

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كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة ضد الأهلي

الطريقة الأكثر أمانًا هي عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لنادي برشلونة، حيث يحصل الأعضاء على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر للبيع العام. ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المباراة باعتبارها حفل تقديم الفريق وأول مباراة في كأس غامبر تعود إلى كامب نو، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر بسرعة؛ لذا فإن الشراء في أقرب وقت ممكن هو الخيار الأذكى.

لا يزال كامب نو في مرحلة إعادة الفتح التدريجي عقب أعمال التجديد، لذا قد تكون سعة المقاعد أقل من المعتاد في أيام المباريات العادية. ينقسم الملعب إلى أربعة مدرجات رئيسية:

تريبونا – المدرج المركزي المتميز الذي يوفر أفضل رؤية

Lateral – المدرجات الجانبية التي توفر إطلالة بانورامية على الملعب

«غول سود» – خلف أحد المرميين

«غول نورد » – خلف المرمى المقابل

إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو إذا كنت ترغب في مزيد من المرونة في اختيار المقاعد، فإن منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub تعرض أيضًا عروضًا لمباراة برشلونة ضد الأهلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد الأهلي؟

تعتمد الأسعار على المدرج والدرجة ومدى قرب موعد المباراة من تاريخ الشراء. تبدأ الأسعار المبكرة من حوالي 24يورو للمقاعد العامة، وترتفع إلى 199 يورو وما فوق للمناطق المركزية المميزة. في سوق إعادة البيع، تم عرض باقات تتراوح أسعارها بين 330 و375 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، وهو ما يدل على الطلب المبكر الذي تولده هذه المباراة بالفعل.

وكما هو الحال دائمًا، تميل الأسعار إلى الارتفاع كلما اقتربت من موعد انطلاق المباراة، لذا فإن حجز المقاعد مبكرًا هو الخيار الأكثر توفيرًا.





ما يمكن توقعه من مباراة برشلونة والأهلي

هذه هي المباراة الثانية فقط على الإطلاق بين الناديين، حيث يعود لقاؤهما الوحيد السابق إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، مما يجعل اللقاء في كامب نو أكثر أهمية. يصل الأهلي باعتباره أحد أنجح الفرق الأفريقية، بينما يستغل برشلونة هذه المناسبة لتقديم تشكيلته للجماهير، بما في ذلك أي لاعبين جدد، قبل انطلاق الموسم الجديد محليًا.

توقعوا مباراة تحضيرية سريعة الوتيرة لكلا الفريقين، وملعب كامب نو ممتلئ عن آخره، وأجواء احتفالية حقيقية مع انطلاق موسم برشلونة رسميًا.

أين ستُقام مباراة برشلونة والأهلي؟

عاد برشلونة رسميًا إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في 22 نوفمبر 2025 بعد أكثر من عامين من خوض مبارياته على أرضه في مونتجويك خلال فترة إعادة التطوير. ولا يزال الملعب في مرحلة إعادة فتح تدريجي، مع استمرار توسيع سعته والخدمات المتوفرة فيه. وتعد هذه المواجهة هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تُقام فيها كأس غامبر في ملعب برشلونة الذي أعيد تطويره، مما يضفي على المواجهة بين برشلونة والأهلي طابعًا احتفاليًا إضافيًا.