كيفية شراء تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «ليفيز ستاديوم»، والمزيد

تتواجه باراغواي وأستراليا في كأس العالم 2026 مع وصول المجموعة D إلى ذروتها.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة باراغواي وأستراليا في كأس العالم 2026؟

مباريات باراغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود 4-1 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا 0-1 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

مباريات أستراليا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر 2-0 19 يونيو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن فيلد، سياتل 2-0 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة باراغواي ضد أستراليا؟

انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

ترتيب المجموعة D في كأس العالم 2026

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة باراغواي وأستراليا، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حالياً أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن كاليفورنيا تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي.

يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد ليفيز.

سجل المواجهات المباشرة بين باراغواي وأستراليا

باراجواي آخر مباراتان أستراليا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار أستراليا 1 - 0 باراجواي

أستراليا 1 - 1 باراجواي 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

كل ما تحتاج معرفته عن استاد ليفيز

يُعتبر ملعب ليفيز على نطاق واسع أحد أكثر الملاعب صداقةً للبيئة في العالم، حيث يتميز بـ«سقف حي» وألواح شمسية تولد طاقة كافية لتشغيل الملعب خلال أيام المباريات.

يمكن توسيع سعة الملعب ليستوعب حوالي 71,000 متفرج خلال مباريات كرة القدم الدولية الكبرى. وسيستضيف الملعب ست مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراة في دور الـ32 يوم 1 يوليو.

ويساعد السقف الأخضر الذي تبلغ مساحته 27,000 قدم مربع فوق برج الأجنحة على تنظيم درجة حرارة المبنى، كما يضفي مظهرًا جماليًا فريدًا على البث الجوي.

وباعتباره مقر فريق وادي السيليكون، يتميز الملعب بوجود شبكة واي فاي من أسرع الشبكات في أي منشأة رياضية، وهي مصممة لاستيعاب عشرات الآلاف من المشجعين الذين يقومون ببث المحتوى ومشاركته في وقت واحد.