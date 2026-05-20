كيفية شراء تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد ليفيز، والمزيد

تتواجه باراغواي وأستراليا في كأس العالم 2026 مع اقتراب المجموعة D من ذروتها.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة باراغواي وأستراليا في كأس العالم 2026؟

مباريات باراغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 12 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، إنجلوود التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

مباريات أستراليا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن فيلد، سياتل تذاكر 26 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز، سانتا كلارا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة باراغواي ضد أستراليا؟

انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باراغواي وأستراليا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة باراغواي وأستراليا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى مستوياته في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن كاليفورنيا تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية.

يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد ليفيز.

سجل المواجهات المباشرة بين باراغواي وأستراليا

باراجواي آخر مباراتان أستراليا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار أستراليا 1 - 0 باراجواي

أستراليا 1 - 1 باراجواي 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد ليفيز

يُعتبر ملعب ليفيز على نطاق واسع أحد أكثر الملاعب صداقة للبيئة في العالم، حيث يتميز بـ"سقف حي" وألواح شمسية تولد طاقة كافية لتشغيل الملعب خلال أيام المباريات.

يمكن توسيع الملعب لاستيعاب حوالي 71,000 متفرج لمباريات كرة القدم الدولية الكبرى. وسيستضيف ست مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراة في دور الـ32 يوم 1 يوليو.

يساعد السقف الأخضر الذي تبلغ مساحته 27,000 قدم مربع فوق برج الأجنحة على تنظيم درجة حرارة المبنى، كما يضفي لمسة جمالية فريدة على البث الجوي.

وباعتباره مقر فريق وادي السيليكون، فإنه يتميز بوجود شبكة واي فاي من أسرع الشبكات في أي منشأة رياضية، وهي مصممة لتتحمل عشرات الآلاف من المشجعين الذين يقومون ببث المحتوى ومشاركته في وقت واحد.