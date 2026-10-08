كيفية شراء تذاكر مباراة باتريوتس ضد لايونز في NFL: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تعود سلسلة NFL الدولية إلى ألمانيا، إذ يعبر نيو إنجلاند باتريوتس المحيط الأطلسي لمواجهة ديترويت لايونز على ملعب أليانز أرينا الشهير في ميونخ. وقد شهدت كرة القدم الأمريكية طفرة كبيرة في شعبيتها عبر أوروبا، ما يجعل هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات الدولية ترقبًا على الروزنامة الرياضية.

GOAL جمع كل التفاصيل الأساسية بشأن كيفية الحصول على التذاكر، وهيكل الأسعار الرسمي، وجدول المباراة، وأماكن حجز المقاعد الآن.

متى تقام مباراة باتريوتس ضد لايونز؟

تم تحديد تفاصيل مباراة NFL في ميونخ على النحو التالي:

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا نيو إنجلاند باتريوتس ضد ديترويت لايونز أليانز أرينا، ميونخ، ألمانيا التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر باتريوتس ضد لايونز؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية لمباراة NFL في ميونخ مباشرة عبر Ticketmaster Germany بوصفه البائع الرئيسي للتذاكر. ونظرًا للاهتمام الهائل عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، تنفد الحصص الأساسية بسرعة خلال الطرح العام الأولي.

إذا نفدت الحصص الرسمية المطروحة للعامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر باتريوتس ضد لايونز؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية عبر المنافذ الأساسية من 180.60 يورو لمقاعد الفئة الخامسة، وتصل إلى 413.75 يورو لمقاعد الفئة الأولى ذات الرؤية المميزة.

إذا نفدت الحصص الرسمية المطروحة للعامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع إدراجات تبدأ من نحو 272 دولارًا أمريكيًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن باتريوتس ضد لايونز

تمثل مواجهة الأسبوع العاشر بين نيو إنجلاند باتريوتس وديترويت لايونز على ملعب أليانز أرينا في ميونخ ثالث مباراة من الموسم العادي لـ NFL في ميونخ، والسادسة إجمالًا التي تُقام في ألمانيا. وتُفتح أبواب الملعب عادة قبل موعد الانطلاقة المحلية المحدد عند 3:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا بساعتين إلى ثلاث ساعات لاستيعاب الفعاليات التي تسبق المباراة، كما تُدار عملية التذاكر بالكامل رقميًا عبر منصة الشريك الرسمي للتذاكر، مع إمكانات دخول ونقل سلسة بمجرد تفعيل التسليم عبر الهاتف المحمول.