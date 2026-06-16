كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

تنطلق منافسات المجموعة L في كأس العالم في تكساس يوم 17 يونيو بمباراة مثيرة بين فريقين من نخبة الفرق الأوروبية: إنجلترا ضد كرواتيا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في بطولة كأس العالم، وإذا كان اللقاء الأول هو المعيار الذي نستند إليه، فإننا على موعد مع مباراة مثيرة. قبل ثماني سنوات، تغلبت كرواتيا على إنجلترا في الوقت الإضافي لتضمن مكانها في نهائي 2018.

متى تقام مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

كأس العالم - المجموعة 12 إيه تي آند تي

مباريات إنجلترا في كأس العالم

التاريخ المباراة (بداية المباراة) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت، 27 يونيو إنجلترا ضد بنما (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيو جيرسي) التذاكر

مباريات كرواتيا في كأس العالم

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو كرواتيا ضد إنجلترا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو كرواتيا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO (تورونتو) التذاكر السبت، 27 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نقطة أساسية للمشترين في سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من مباراة إنجلترا وكرواتيا

قد تكون إنجلترا لم تخسر في مبارياتها الثلاث السابقة ضد كرواتيا، لكن خسارتها في نصف نهائي كأس العالم 2018 لا تزال تؤلمها، وستسعى للانتقام من تلك الهزيمة في مباراة الافتتاح للمجموعة F في أرلينغتون.

ليس هناك شك في أن إنجلترا ستكون واحدة من أكثر الفرق التي تحظى بدعم جماهيري في كأس العالم 2026. بالإضافة إلى الأعداد الهائلة التي ستسافر عبر المحيط الأطلسي، فإن لديها بالفعل عددًا كبيرًا من المشجعين المقيمين في أمريكا الشمالية.

بينما يستمر انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966، فإن أدائها المتسق على المسرح الكبير يؤكد مكانتها كواحدة من فرق كرة القدم النخبة في أوروبا (والعالم). وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل المشجعين يتدفقون لمشاهدتها وهي تلعب، ولماذا يظل الطلب على تذاكر إنجلترا مرتفعًا دائمًا.

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، نمت ثقة إنجلترا تحت إشراف توماس توخيل. احتلت إنجلترا صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، وأصبحت أول فريق أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم.

كانت كرواتيا هي القوة المهيمنة خلال التصفيات. ظل فريق "فاتريني" بقيادة زلاتكو داليتش دون هزيمة وتصدر مجموعته، حيث فاز في سبع مباريات من أصل ثماني مباريات. في الواقع، لم يخسر الفريق أي نقاط سوى في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 في براغ ضد جمهورية التشيك.

قد يكون لدى الكرواتيين تشكيلة متقدمة في السن، لكن خبرتهم الواسعة قد تكون حاسمة. بعد وصولهم إلى نصف النهائي في بطولتي كأس العالم المتتاليتين، لا يمكن الاستهانة بفرصهم.

كل ما تحتاج معرفته عن استاد AT&T

ملعب AT&T هو ملعب بسقف قابل للطي يقع في أرلينغتون بولاية تكساس، وقد تم افتتاحه في عام 2009. ورغم أن الفريق الرئيسي الذي يستضيفه هو فريق دالاس كاوبويز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، إلا أن الملعب استُخدم في العديد من الأنشطة الأخرى، مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة السلة ومسابقات رعاة البقر والمصارعة الاحترافية (WWE).

سيكون استاد AT&T واحدًا من 11 استادًا أمريكيًا تستضيف مباريات كأس العالم 2026. وبسعة 94,000 مقعد، سيكون أكبر ملعب يُستخدم خلال البطولة. بالإضافة إلى مباراة إنجلترا وكرواتيا، سيستضيف استاد AT&T أربع مباريات أخرى في دور المجموعات وأربع مباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.

إنجلترا ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة



