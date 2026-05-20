كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

تنطلق منافسات المجموعة L في كأس العالم في تكساس يوم 17 يونيو بمباراة مثيرة بين فريقين من نخبة الفرق الأوروبية: إنجلترا ضد كرواتيا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في بطولة كأس العالم، وإذا كان اللقاء الأول هو المعيار الذي نستند إليه، فإننا على موعد مع مباراة مثيرة. قبل ثماني سنوات، تغلبت كرواتيا على إنجلترا في الوقت الإضافي لتضمن مكانها في نهائي 2018.

تقدم GOAL لك جميع المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة كأس العالم بين إنجلترا وكرواتيا في أرلينغتون على ملعب AT&T، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى ستقام مباراة كأس العالم بين إنجلترا وكرواتيا؟

ما هو جدول مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت، 27 يونيو إنجلترا ضد بنما (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيو جيرسي) التذاكر

ما هو جدول مباريات كرواتيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو كرواتيا ضد إنجلترا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو كرواتيا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO (تورونتو) التذاكر السبت، 27 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في كأس العالم

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي «مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة»، في الأول من أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets. أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub .

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. كانت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة تتراوح بين 60 و620 دولارًا.

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع التابعة لأطراف ثالثة مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

سجل المواجهات المباشرة بين إنجلترا وكرواتيا

توقعات مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم

قد تكون إنجلترا لم تخسر في مبارياتها الثلاث السابقة ضد كرواتيا، لكن خسارتها في نصف نهائي كأس العالم 2018 لا تزال تؤلمها، وستسعى للانتقام من تلك الهزيمة في مباراة الافتتاح للمجموعة F في أرلينغتون.

ليس هناك شك في أن إنجلترا ستكون واحدة من أكثر الفرق جماهيرية في كأس العالم 2026. وبالإضافة إلى الأعداد الهائلة المتوقع أن تعبر المحيط الأطلسي في الصيف، فإن لديها أيضًا عددًا كبيرًا من المشجعين المقيمين بالفعل في أمريكا الشمالية.

ورغم استمرار انتظار إنجلترا لتحقيق أول فوز لها في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966، فإن أدائها المتسق على المسرح الكبير يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم الأوروبية (والعالمية). وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل المشجعين يتدفقون باستمرار لمشاهدة مبارياتها، ولماذا يظل الطلب على تذاكر مباريات إنجلترا مرتفعًا دائمًا.

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، نمت ثقة إنجلترا تحت إشراف توماس توخيل. احتلت إنجلترا صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفاً دون أن تستقبل أي هدف، وأصبحت أول فريق أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم.

كانت كرواتيا هي القوة المهيمنة خلال التصفيات. ظل فريق فاتريني بقيادة زلاتكو داليتش دون هزيمة وتصدر مجموعته، حيث فاز في سبع مباريات من أصل ثماني مباريات. في الواقع، لم يخسر الفريق أي نقاط سوى في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 في براغ ضد جمهورية التشيك.

قد يكون لدى الكرواتيين تشكيلة متقدمة في السن، لكن خبرتهم الواسعة قد تكون حاسمة. بعد وصولهم إلى نصف النهائي في بطولتي كأس العالم المتتاليتين، لا يمكن الاستهانة بفرصهم.

أين تقام مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

ملعب AT&T هو ملعب بسقف قابل للطي يقع في أرلينغتون، تكساس، وافتتح في عام 2009. ورغم أن الفريق الرئيسي الذي يستضيفه هو فريق دالاس كاوبويز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، فقد استُخدم الملعب في العديد من الأنشطة الأخرى، مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة السلة ومسابقات رعاة البقر والمصارعة الاحترافية (WWE).

سيكون ملعب AT&T واحدًا من 11 ملعبًا أمريكيًا تستضيف مباريات كأس العالم 2026. وبسعة 94,000 مقعد، سيكون أكبر ملعب يُستخدم خلال البطولة. بالإضافة إلى مباراة إنجلترا وكرواتيا، سيستضيف ملعب AT&T أربع مباريات أخرى في دور المجموعات وأربع مباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.