كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا وغانا في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

بعد مباراتها الافتتاحية في المجموعة L من كأس العالم ضد كرواتيا، تتوجه إنجلترا الآن إلى ملعب جيليت في فوكسبورو لمواجهة غانا (23 يونيو). ومن المعروف أن «النجوم السوداء» وصلت إلى ربع النهائي في عام 2010.

خاضت إنجلترا عدة مواجهات لا تُنسى مع فرق أفريقية في بطولات كأس العالم السابقة، بما في ذلك الفوز الملحمي 3-2 في الوقت الإضافي على الكاميرون عام 1990، والفوز 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع على تونس خلال دور المجموعات في 2018.

سارت الأمور على ما يرام حتى الآن لكلا البلدين في أمريكا الشمالية. فبينما أظهر «الأسود الثلاثة» بقيادة توماس توخيل قوة هائلة في مباراتهم مع كرواتيا، وفازوا بنتيجة 4-2 بعد أداء رائع في الشوط الثاني، سجلت غانا هدفًا متأخرًا في مرمى بنما لتحصد النقاط الثلاث.

متى ستقام مباراة إنجلترا ضد غانا؟

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T (أرلينغتون) 4-2 الثلاثاء 23 يونيو إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت 27 يونيو بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ جدول المباريات المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأحد 14 يونيو غانا ضد بنما ملعب BMO (تورونتو) 1-0 الثلاثاء 23 يونيو إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت 27 يونيو كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد غانا

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد غانا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب جيليت

ملعب جيليت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في فوكسبورو، ماساتشوستس. يقع الملعب على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب وسط مدينة بوسطن. وقد كان الملعب المقر الرئيسي لكل من فريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) منذ افتتاحه في عام 2002.

وبعيدًا عن كرة القدم الأمريكية، استضاف الملعب في فوكسبورو مجموعة كبيرة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم. خلال عام 2025، كانت فرق AC/DC وكيندريك لامار وبوست مالون وذا ويكند وكولدبلاي من بين الفرق التي أقامت حفلات موسيقية هناك. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيظهر في ملعب جيليت أيضًا فنانون مثل أوشر وبرونو مارس وإد شيران، من بين آخرين كثيرين.

بالنسبة لكأس العالم FIFA 2026، تبلغ سعة ملعب جيليت 65,000 مقعد، تشمل 5,876 مقعدًا خاصًا بالنادي و82 جناحًا فاخرًا. وسيستضيف الملعب سبع مباريات من كأس العالم 2026 إجمالًا، خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب.

ما يمكن توقعه من مباراة إنجلترا ضد غانا

إنجلترا المباراة الأخيرة غانا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار إنجلترا 1 - 1 غانا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1



