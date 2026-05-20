كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا وغانا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

بعد المواجهة مع كرواتيا، تتوجه إنجلترا إلى ملعب جيليت في فوكسبورو يوم 23 يونيو لمواجهة غانا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة L من كأس العالم. وتجدر الإشارة إلى أن "النجوم السوداء" قد وصلت إلى ربع النهائي في عام 2010.

خاضت إنجلترا عدة مواجهات لا تُنسى مع فرق أفريقية في بطولات كأس العالم السابقة، بما في ذلك الفوز الملحمي 3-2 في الوقت الإضافي على الكاميرون عام 1990 والفوز 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع على تونس خلال دور المجموعات في 2018.

متى ستقام مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

أبدت "الأسود الثلاثة" قوة هائلة خلال مباراة افتتاح مجموعتها في كأس العالم قبل أربع سنوات، حيث سجلت ستة أهداف ضد إيران. فهل ستبدأ المباراة بقوة مرة أخرى؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت 27 يونيو بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

مباريات غانا في كأس العالم 2026

على الرغم من أدائها البطولي في كأس العالم عامي 2006 و2010، لم تتمكن غانا سوى من الفوز بمباراة واحدة فقط خلال بطولتي 2014 و2022 مجتمعتين. فما الذي ينتظر «النجوم السوداء» خلال مبارياتها القادمة في دور المجموعات؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو غانا ضد بنما ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت 27 يونيو كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا ضد غانا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد غانا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب جيليت

ملعب جيليت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في فوكسبورو، ماساتشوستس. يقع الملعب على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب وسط مدينة بوسطن. وقد كان الملعب المقر الرئيسي لكل من فريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (MLS) منذ افتتاحه في عام 2002.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب في فوكسبورو مجموعة كبيرة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم. خلال عام 2025، كان AC/DC وكيندريك لامار وبوست مالون وذا ويكند وكولدبلاي مجرد أمثلة قليلة من الفنانين الذين أقاموا حفلات موسيقية هناك. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيظهر في ملعب جيليت أيضًا فنانين مثل أشر وبرونو مارس وإد شيران، من بين آخرين كثيرين.

بالنسبة لكأس العالم 2026، تبلغ سعة ملعب جيليت 65,000 مقعد، منها 5,876 مقعدًا خاصًا بالأندية و82 جناحًا فاخرًا. وسيستضيف الملعب سبع مباريات في كأس العالم 2026، منها خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب.

ما الذي يمكن توقعه من مباراة إنجلترا ضد غانا؟

إنجلترا المباراة الأخيرة غانا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار إنجلترا 1 - 1 غانا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1



