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Harry Kane England 2025Getty
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كيفية شراء تذاكر مباراة إنجلترا على المركز الثالث في كأس العالم 2026: معلومات عن الميدالية البرونزية، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إنجلترا
هاري كين
جود بيلينجهام

قد تكون في أمريكا الشمالية لتشاهد «الأسود الثلاثة» وهي تزأر في كأس العالم

توقف حلم إنجلترا في الوصول إلى نهائي كأس العالم FIFA بشكل مؤلم في الدور نصف النهائي. وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمته، خسرت «الأسود الثلاثة» بقيادة توماس توخيل أمام الأرجنتين بنتيجة 1-2 في أتلانتا. 

ولا يزال أمام إنجلترا مواجهة مع غريمتها التاريخية فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب ميامي.

ولا يزال السباق على جائزة الحذاء الذهبي مفتوحًا على مصراعيه، حيث يسعى هاري كين وجود بيلينغهام (كلاهما سجل 6 أهداف) إلى تقليص الفارق مع كيليان مبابي (8 أهداف) وليونيل ميسي (9 أهداف).

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نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الأربعاء، 17 يونيوإنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، دالاسفازت إنجلترا 4-2
الثلاثاء، 23 يونيوإنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب جيليت، فوكسبورو0-0
السبت، 27 يونيوبنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردفازت إنجلترا 2-0
الأربعاء، 1 يوليوإنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب مرسيدس بنز، أتلانتافازت إنجلترا 2-1
الأحد، 5 يوليوالمكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة)ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتيفازت إنجلترا 3-2
السبت، 10 يوليوالنرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك، ميامي غاردنزفازت إنجلترا 2-1 (بعد الوقت الإضافي)
الأربعاء، 15 يوليوإنجلترا ضد الأرجنتين (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا1-2
السبت، 18 يوليوإنجلترا ضد فرنساملعب هارد روك، ميامي غاردنزشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر إنجلترا لكأس العالم 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إنجلترا صدارة المجموعة L، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على النرويج في ربع النهائي، تتوجه إنجلترا الآن إلى أتلانتا لمواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء (15 يوليو).

التقى الفريقان خمس مرات في بطولات كأس العالم السابقة، منذ نسخة عام 1962. ورغم أن إنجلترا تعرضت لهزائم لا تُنسى أمام الفريق الأمريكي الجنوبي في عام 1986 (بسبب «يد الله» لمارادونا) وفي عام 1998 (بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيكهام)، إلا أن «الأسود الثلاثة» يتفوقون بنتيجة 3-2 في المواجهات المباشرة بينهما في تلك البطولات.

وفي حال فوزها، ستواجه إنجلترا فرنسا أو إسبانيا في المباراة النهائية.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي)الدورالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
15 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)نصف النهائيملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)إنجلترا ضد الأرجنتين

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19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد فرنسا أو إسبانيا

التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 جنباً إلى جنب مع ليونيل ميسي. ومع ذلك، لا يزال أبطال إنجلترا، هاري كين وجود بيلينغهام، اللذان سجل كل منهما ستة أهداف حتى الآن، في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية.

اللاعب (الفريق)عدد الأهدافالمباراة التالية - التذاكر
كيليان مبابي (فرنسا)8ضد إسبانيا - تذاكر
ليونيل ميسي (الأرجنتين)8ضد إنجلترا - تذاكر
إرلينغ هالاند (النرويج)7خرج من البطولة
هاري كين (إنجلترا)6ضد الأرجنتين - تذاكر
جود بيلينغهام (إنجلترا)6ضد الأرجنتين - تذاكر
أوسمان ديمبيلي (فرنسا)5ضد إسبانيا - تذاكر
فينيسيوس جونيور (البرازيل)4تم إقصاؤه
جوليان كينونيس (المكسيك)4تم إقصاؤه
إسماعيل سار (السنغال)4تم إقصاؤه
ميكيل أويارزابال (إسبانيا)4ضد فرنسا - التذاكر

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، إلا أن إنجلترا اكتسبت ثقة أكبر تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفاً دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويأمل مشجعو إنجلترا الآن أن تنتهي أخيراً 60 عاماً من المعاناة.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي استُخدمت أو ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب BMO (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب SoFi (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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