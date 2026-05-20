تستهل إسبانيا، بطلة عام 2010، مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخبالرأس الأخضر المتواضع في 15 يونيو.

عادت "لا روخا" إلى صدارة التصنيف العالمي بعد بضع سنوات من المرحلة الانتقالية، وتدخل هذه البطولة كواحدة من الفرق المرشحة للفوز باللقب. وبمزيج من الشباب والخبرة والأسماء المعروفة، من المتوقع أن يصل فريق لويس دي لا فوينتي إلى المراحل النهائية في الولايات المتحدة. وسيكون لامين يامال البالغ من العمر 18 عاماً وزميله في برشلونة بيدري، البالغ من العمر 23 عاماً، عنصرين أساسيين في فرص إسبانيا.

في الوقت نفسه، ستخوض الرأس الأخضر أول مشاركة لها على الساحة العالمية. وستعتمد الدولة الأرخبيلية بشكل كبير على قائدها الأسطوري وأفضل هداف في تاريخها، ريان مينديز، في سعيها للاستمتاع بلحظتها في الأضواء.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة إسبانيا والرأس الأخضر في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب أكرون، زابوبان تذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2025 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك، ميامي تذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر في أتلانتا، تعد أسعار الفئة الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن أتلانتا تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين إسبانيا والرأس الأخضر

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب مرسيدس بنز

يقع ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، جورجيا، ومن المقرر أن يكون أحد أكثر الملاعب تقدماً من الناحية التكنولوجية في كأس العالم 2026، حيث سيستضيف إحدى مباريات نصف النهائي في البطولة.

يشتهر الملعب بسقفه القابل للسحب الذي يشبه "الدولاب الهوائي" وشاشة الفيديو الضخمة "Halo Board" التي تغطي 360 درجة، وقد تم تصميمه خصيصًا لاستضافة كل من كرة القدم الأمريكية وكرة القدم الاحترافية.

استعدادًا لكأس العالم، سيُركَّب في الملعب نظام عشب طبيعي متطور تم زراعته خصيصًا للبطولة، ليحل محل العشب الصناعي المعتاد. تبلغ سعة الملعب 70 ألف متفرج، وهو أول ملعب رياضي احترافي في أمريكا الشمالية يحصل على شهادة LEED البلاتينية، ويتميز بألواح شمسية ضخمة وأنظمة لتجميع مياه الأمطار.

وسيستضيف الملعب ثماني مباريات في المجموع.