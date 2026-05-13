كيفية شراء تذاكر مباراة أوزبكستان وكولومبيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أزتيكا، والمزيد

تشهد المجموعة K من كأس العالم 2026 مواجهة مثيرة في الجولة الأولى، حيث تلتقي أوزبكستان مع كولومبيا في استاد أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي يوم 17 يونيو.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة أوزبكستان وكولومبيا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة أوزبكستان وكولومبيا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 Estadio Banorte

مباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 23 يونيو 2026 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن التذاكر 27 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر

مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 23 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 27 يونيو 2026 كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أوزبكستان ضد كولومبيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوزبكستان وكولومبيا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة أوزبكستان وكولومبيا في مكسيكو سيتي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن مدينة مكسيكو هي وجهة عالمية رائدة ومركز رئيسي للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة الحاسمة.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أزتيكا

يستعد ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو حاليًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه. وهو أول ملعب يستضيف مباريات في ثلاث بطولات كأس عالم منفصلة (1970 و1986 والآن 2026).

سيستضيف ملعب أزتيكا خمس مباريات في المجموع، بما في ذلك المباراة الافتتاحية.

لتلبية معايير الفيفا الحديثة، خضع الملعب لعملية تجديد استمرت قرابة عامين وانتهت في مارس 2026. تم تعديل سعة الملعب من أكثر من 100,000 إلى حوالي 83,000 لتعزيز راحة المقاعد وسلامتها.