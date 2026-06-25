يبدو أن يوم الجمعة المقبل (26 يونيو) سيكون أحد أبرز أيام كأس العالم 2026، حيث ستُقام المباراة المرتقبة ضمن المجموعة H بين أوروغواي وإسبانيا في ملعب أكرون بالمكسيك.

وبالإضافة إلى كونه مواجهة بين اثنتين من أعرق الدول الكروية في العالم، اللتين تتمتعان بقاعدة جماهيرية متحمسة، فإن هذه المباراة تمثل أيضًا آخر مباراة في مرحلة المجموعات لكلا الفريقين.

ومع ذلك، فبينما استعاد المنتخب الإسباني توازنه بعد مباراة افتتاحية مخيبة للآمال، وحقق فوزًا سهلًا بنتيجة 4-0 على السعودية، بدأ المنتخب الأوروغوايي مشواره بشكل متواضع بتعادلين متتاليين، مما يجعله على شفا الإقصاء.

متى ستقام مباراة أوروغواي وإسبانيا؟

مباريات أوروغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الاثنين، 15 يونيو أوروغواي ضد السعودية (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) 1-1 الأحد، 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) 2-2 الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر

مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الاثنين، 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 0-0 الأحد، 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 4-0 الجمعة، 26 يونيو إسبانيا ضد أوروغواي (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في كأس العالم

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

سجل المواجهات المباشرة والإحصائيات بين أوروغواي وإسبانيا

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد أكرون

ملعب أكرون، المعروف سابقًا باسم ملعب أومنيلايف وملعب تشيفاس، هو ملعب متعدد الأغراض يقع في زابوبان، بالقرب من غوادالاخارا.

منذ افتتاحه في عام 2010، أصبح الملعب مقرًا لفريق سي.دي. غوادالاخارا الذي يلعب في دوري ليغا إم إكس.

وبالإضافة إلى كرة القدم، استضاف ملعب أكرون العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى.

فقد أقام فنانون من أمثال إلتون جون وكولدبلاي وذا ويكند وشاكيرا حفلات موسيقية هناك، كما خاض أسطورة الملاكمة المكسيكية كانيلو ألفاريز مباراة ضد جون رايدر في الملعب عام 2023.

بمناسبة كأس العالم FIFA 2026، ستبلغ سعة استاد أكرون 48,000 متفرج. بالإضافة إلى مباراة أوروغواي ضد إسبانيا، استضاف استاد أكرون ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات.

توقعات مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سادوا كأبطال أوروبا (2008)، وأضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012).

ورغم أن إسبانيا أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على هيمنتها المماثلة على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى أربعة انتصارات في بطولات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010.

فقد فشلت في تجاوز مرحلة المجموعات عام 2014، وخرجت من دور الـ16 في كل من عامي 2018 و2022.

وستسعى «الفرقة الحمراء» جاهدة لتصحيح مسارها في أمريكا الشمالية، وهي تتجه إلى نهائيات كأس العالم وهي في أفضل حالاتها. لم تتذوق إسبانيا طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية أُقيمت في لندن في مارس 2024، وهو سجل رائع يمتد إلى 32 مباراة دون هزيمة.

تتمتع أوروغواي أيضًا بتاريخ طويل ومشرف في كأس العالم. فقد استضافت وفازت بالبطولة الأولى على الإطلاق في عام 1930، وتوجت باللقب للمرة الثانية بعد 20 عامًا عندما عادت البطولة إلى أمريكا الجنوبية (البرازيل 1950).

تحت قيادة مارسيلو بيلسا، المدرب المخضرم للأندية والمنتخب الوطني، كانت أوروغواي تأمل في تحقيق مسيرة طويلة في أمريكا الشمالية. لكنها خرجت بشكل مخيب للآمال بعد مرحلة المجموعات في قطر 2022، وهي تحاول جاهدة تجنب الخروج المبكر للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخها.

على الرغم من أن أوروغواي وإسبانيا لم تلتقيا منذ عام 2013، فإن هذه المباراة ستكون اللقاء الحادي عشر بين الفريقين. ولم تحقق أوروغواي أي فوز حتى الآن، حيث تعادلت في 5 مباريات وخسرت 5. وانتهت المباراتان السابقتان بينهما في كأس العالم، في عامي 1950 و1990، بالتعادل.