كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي وإسبانيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أكرون، والمزيد

يبدو أن يوم 26 يونيو سيكون أحد أبرز أيام كأس العالم 2026، حيث ستُقام المباراة المرتقبة في المجموعة H بين أوروغواي وإسبانيا على ملعب أكرون في المكسيك.

وبالإضافة إلى كونه مواجهة بين اثنتين من أقوى الدول الكروية في العالم، اللتين تتمتعان بقاعدة جماهيرية متحمسة، فإنه يمثل أيضًا المباراة الأخيرة في دور المجموعات لكلا الفريقين، لذا يبدو من المرجح أن النتيجة ستحدد من سيتصدر جدول الترتيب.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة كأس العالم بين أوروغواي وإسبانيا في زابوبان (غوادالاخارا)، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم؟

كأس العالم - المجموعة 8 Estadio Akron

ما هو جدول مباريات أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو أوروغواي ضد السعودية (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الأحد، 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر

ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأحد، 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الجمعة، 26 يونيو إسبانيا ضد أوروغواي (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في كأس العالم

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا (FIFA Resale/Exchange Marketplace)، والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع FIFA.com/tickets. وقد أعيد فتح هذه المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق إعادة البيع التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub .

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

تذاكر مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. كانت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة تتراوح بين 60 و620 دولارًا.

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع التابعة لأطراف ثالثة مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

سجل المواجهات المباشرة بين أوروغواي وإسبانيا

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

أين ستقام مباراة أوروغواي وإسبانيا؟

ملعب أكرون، المعروف سابقًا باسم ملعب أومنيلايف وملعب تشيفاس، هو ملعب متعدد الأغراض يقع في زابوبان، بالقرب من غوادالاخارا.

منذ افتتاحه في عام 2010، أصبح الملعب مقرًا لفريق سي دي غوادالاخارا الذي يلعب في دوري ليغا إم إكس.

بالإضافة إلى كرة القدم، استضاف ملعب أكرون العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى.

وقد أقيمت فيه حفلات موسيقية لفنانين مثل إلتون جون وكولدبلاي وذا ويكند وشاكيرا، كما خاض أسطورة الملاكمة المكسيكية كانيلو ألفاريز مباراة ضد جون رايدر في الملعب عام 2023.

في كأس العالم 2026، ستبلغ سعة ملعب أكرون 48,000 متفرج. وبالإضافة إلى مباراة أوروغواي وإسبانيا، سيستضيف ملعب أكرون ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات.

توقعات مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سادوا كأبطال أوروبا (2008)، وأضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012).

في حين أثبتت إسبانيا باستمرار أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات في العقدين الماضيين، إلا أنها عانت من صعوبة في الحفاظ على هيمنتها على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى ثلاث انتصارات في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010.

فشلت في التأهل من مجموعتها في 2014 وخرجت من دور الـ16 في كل من 2018 و2022.

سيكون "الفرقة الحمراء" حريصة على تصحيح الأمور في أمريكا الشمالية، وهي تتجه إلى نهائيات كأس العالم في حالة جيدة. لم تتذوق إسبانيا طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية في لندن في مارس 2024، وهو سجل رائع من 28 مباراة دون هزيمة.

تتمتع أوروغواي أيضًا بتاريخ طويل ومشرف في كأس العالم. فقد استضافت وفازت بالبطولة الأولى على الإطلاق في عام 1930، وستتوج باللقب للمرة الثانية بعد 20 عامًا عندما عادت البطولة إلى أمريكا الجنوبية (البرازيل 1950).

تحت قيادة المدرب المخضرم للأندية والمنتخبات الوطنية، مارسيلو بييلسا، تأمل أوروغواي في تحقيق نتائج جيدة في أمريكا الشمالية. فقد خرجت أوروغواي بشكل مخيب للآمال بعد مرحلة المجموعات في قطر 2022، وسترغب في تجنب الخروج المبكر للمرة الأولى على الإطلاق.

على الرغم من أن أوروغواي وإسبانيا لم تتواجها منذ عام 2013، فإن هذه المباراة ستكون اللقاء الحادي عشر بين الفريقين. ولم يحقق الفريق الأمريكي الجنوبي أي فوز حتى الآن، حيث تعادل في 5 مباريات وخسر 5 أخرى. وقد انتهت المباراتان السابقتان بينهما في كأس العالم، في عامي 1950 و1990، بالتعادل.