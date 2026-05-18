كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

تواصل أوروغواي مسيرتها في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة الرأس الأخضر يوم 21 يونيو في ملعب هارد روك في ميامي.

متى ستقام مباراة أوروغواي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 8 Hard Rock Stadium

مباريات أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة (موعد الانطلاق) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الأحد، 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) تذاكر

مباريات الرأس الأخضر في دورة كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2025 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك، ميامي تذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في ميامي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع دخول الدولة المضيفة الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى مستوياته في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن ميامي تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

أين تقام مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر؟

ستقام مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في ملعب هارد روك في ميامي.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 65,000 مقعد.

يقع الملعب في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، وقد خضع لعملية تجديد ضخمة بقيمة 550 مليون دولار لتحويله إلى منشأة كرة قدم عالمية المستوى.

أبرز ما يميز هذا التجديد هو المظلة المفتوحة التي تغطي 90% من مقاعد المشاهدين، مما يوفر الظل المطلوب بشدة من شمس فلوريدا والحماية من المطر مع إبقاء الملعب مفتوحًا للعناصر الطبيعية.

يشتهر الملعب أيضًا بأربع لوحات فيديو عملاقة عالية الدقة تقع في كل ركن من أركان الطابق العلوي، مما يضمن رؤية واضحة لإعادة اللقطات من كل زاوية.

على الرغم من ضخامة حجمه، أدى مشروع التجديد إلى تقريب مدرجات المشجعين بمقدار 25 قدمًا من الملعب، مما خلق أجواءً حماسية وحميمة تقلص المسافة بين المشجعين والأحداث المثيرة على أرض الملعب.