كيفية شراء تذاكر مباراة ألمانيا وكوراساو: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد NRG، والمزيد

تتوجه ألمانيا إلى الجنوب لخوض مباراة مثيرة ضمن المجموعة E ضد كوراكاو، في لقاء يُتوقع أن يكون مباراة افتتاحية تاريخية لكلا البلدين في كأس العالم 2026.

يصل المنتخب الألماني، بقيادة جيل من النجوم البارزين وأبطال العالم أربع مرات، إلى تكساس ساعياً إلى إعادة ترسيخ هيمنته على الساحة العالمية. أما كوراكاو فتصل إلى هيوستن للمرة الأولى في تاريخها، ممثلةً رمزاً للطموح المتزايد والبراعة الفنية من منطقة البحر الكاريبي.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة ألمانيا وكوراكاو، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة ألمانيا وكوراكاو في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 5 NRG Stadium

مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG، هيوستن التذاكر 20 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO، تورونتو تذاكر 25 يونيو 2026 الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في كوراكاو

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG، هيوستن التذاكر 21 يونيو 2025 الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة ألمانيا ضد كوراكاو؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا وكوراكاو؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة ألمانيا وكوراساو في هيوستن، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خوض حامل اللقب أربع مرات المباراة الافتتاحية للبطولة، من المتوقع أن يكون الطلب على مباراة الأحد مساءً في استاد NRG مرتفعًا، على الرغم من أن أسعار مباريات المجموعات المحايدة تظل أقل من تلك الخاصة بالدول المضيفة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الاستاد. في السوق الثانوية، شهدت أسعار "الدخول" انخفاضًا مؤخرًا، حيث تبدأ أسعار المقاعد في الفئة الأساسية من حوالي 450 إلى 650 دولارًا.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 120 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 500 دولار – 950 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,000 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,300 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن هيوستن هي وجهة عالمية رائدة وتعد هذه المباراة ظهورًا تاريخيًا لأول مرة لكوراساو ضد عملاق كرة القدم، فإن الطلب المحلي والسياحي كبير. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في استاد NRG.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد NRG

يعد الملعب في هيوستن، الذي تم تسميته رسميًا باسم ملعب هيوستن (ويُعرف تجاريًا باسم ملعب NRG) من أجل البطولة، رائدًا في مجال الهندسة المعمارية الرياضية الحديثة وحجر الزاوية في تاريخ الرياضة بالمدينة.

يقع الملعب في مجمع NRG Park، وكان أول ملعب في كرة القدم الاحترافية يتميز بسقف قابل للسحب، وهو تصميم متطور يسمح للملعب بالانتقال بين تجربة الهواء الطلق وبيئة يتم التحكم في درجة حرارتها.

يشتهر الملعب عالميًا بألواح السقف القابلة للسحب الضخمة، والتي يمكن فتحها أو إغلاقها في غضون سبع دقائق فقط، ولوحات الفيديو المزدوجة عالية الدقة التي توفر تجربة مشاهدة متميزة لكل متفرج.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 72,000 مقعد. وعلى الرغم من حجمه الهائل، فقد صُمم التصميم المعماري بحيث يتسم بالتنوع ويوفر رؤية مثالية، مما يخلق أجواءً مفعمة بالحيوية للمباريات المقرر استضافتها فيه.

ولتحقيق المعايير الدولية، يتميز الملعب بملعب عشبي هجين من الطراز العالمي، مما يضمن سطح لعب متميز لجدول مباريات يتضمن خمس مباريات في مرحلة المجموعات وجولتين من الأدوار الإقصائية رفيعة المستوى.



