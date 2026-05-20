بعد المباريات الافتتاحية للمجموعة E في الولايات المتحدة وألمانيا وكوت ديفوار، نتوجه عبر الحدود إلى كندا لمتابعة المواجهة الحاسمة في كأس العالم 2026.

بعد خروجها من الدور الأول في كأس العالم 2018 و2022، تدرك ألمانيا أنها لا تستطيع تحمل أي تعثر هذه المرة.

على الرغم من خروجها من الدور الأول في كل من بطولات كأس العالم الثلاث السابقة (2006 و2010 و2014)، فإن كوت ديفوار لن تكون خصماً سهلاً، خاصة مع وجود لاعبين من أمثال أماد ديالو وفرانك كيسي وسيباستيان هالر في تشكيلتها.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في تورونتو، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 5 بي إم أو فيلد

مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026

فازت ألمانيا في مباراتين وتعادلت في واحدة من مبارياتها في دور المجموعات عندما أقيمت كأس العالم آخر مرة في أمريكا الشمالية عام 1994. ما الذي ينتظر "المنتخب الألماني" هذه المرة؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 20 يونيو ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) تذاكر

مباريات كأس العالم 2026 لكوت ديفوار

تعود كوت ديفوار إلى أكبر مسرح كروي للمرة الأولى منذ كأس العالم 2014. وهذه هي مباريات المجموعة E التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر السبت 20 يونيو ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 25 يونيو كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا وكوت ديفوار؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب BMO

ملعب BMO هو ملعب في الهواء الطلق يقع في إكزيبيشن بليس في تورونتو، أونتاريو، ومنذ افتتاحه في عام 2007، يلعب فيه بانتظام نادي تورونتو FC الشهير في دوري MLS، إلى جانب المنتخب الكندي لكرة القدم.

من عام 2014 إلى عام 2016، خضع الملعب لسلسلة من التجديدات الكبرى وتم تمديد الملعب لجعله مناسبًا لاستضافة كرة القدم الكندية. وقد سمح ذلك لفريق تورونتو أرغونوتس بالانتقال إلى ملعب BMO في بداية موسم دوري كرة القدم الكندية (CFL) لعام 2016.

يعد ملعب BMO Field أحد الملعبين الكنديين، والآخر هو ملعب BC Place في فانكوفر، اللذين سيستضيفان مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026. ولتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، سيتم تزويد الملعب بـ 17,756 مقعدًا مؤقتًا ليرتفع عدد المقاعد إلى 45,736 مقعدًا استعدادًا لحدث كرة القدم الضخم هذا الصيف.

سُجلت أكبر نسبة حضور لحدث في الملعب في شهر مايو الماضي، عندما استضاف نادي تورونتو إف سي ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي أمام جمهور بلغ عدده 44,828 مشجعًا.

ما يمكن توقعه من مباراة ألمانيا وكوت ديفوار