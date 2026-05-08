كيفية شراء تذاكر مباراة أستراليا وتركيا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب بي سي بليس والمزيد

تتواصل الإثارة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب أستراليا مع منتخب تركيا في واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات، والتي ستقام على ملعب BC Place بمدينة فانكوفر الكندية.

ويدخل المنتخب الأسترالي البطولة بطموحات كبيرة بعد ظهوره القوي في النسخ الأخيرة من كأس العالم، بينما يعود المنتخب التركي إلى الساحة العالمية مع جيل مميز من اللاعبين وطموح لتحقيق مشوار قوي في البطولة.

ومع الشعبية الكبيرة للمنتخبين، وارتفاع الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم، أصبحت مواجهة أستراليا ضد تركيا من أكثر المباريات المطلوبة في فانكوفر. ويستعرض GOAL كل ما تحتاج معرفته عن أسعار التذاكر، طرق الحجز، ومعلومات الملعب.

متى موعد مباراة أستراليا ضد تركيا؟

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 13 يونيو 2026 - 19:00 أستراليا ضد تركيا ملعب BC Place - فانكوفر احجز التذاكر

مباريات أستراليا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 الولايات المتحدة ضد أستراليا سياتل التذاكر 25 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا سانتا كلارا التذاكر

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي مكسيكو سيتي التذاكر 25 يونيو 2026 الولايات المتحدة ضد تركيا لوس أنجلوس التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر أستراليا ضد تركيا؟

يمكن للجماهير الراغبة في حضور مباراة أستراليا ضد تركيا شراء التذاكر عبر عدة منصات متخصصة في بيع تذاكر كأس العالم 2026.

وشهدت المراحل الأولى من بيع تذاكر البطولة إقبالًا ضخمًا، خاصة على المباريات التي تُقام في كندا والولايات المتحدة، وهو ما دفع الكثير من الجماهير للبحث عن خيارات إعادة البيع الموثوقة.

وتُعد منصة StubHub واحدة من أبرز المنصات المتاحة حاليًا لحجز تذاكر مباريات كأس العالم، حيث توفر خيارات متعددة للمقاعد والأسعار بحسب الفئة والموقع داخل الملعب.

كما يمكن متابعة منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بـ FIFA، والتي تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها من جماهير أخرى بشكل رسمي وآمن.

وتتوفر أيضًا باقات الضيافة VIP التي تشمل مقاعد مميزة، صالات خاصة وخدمات حصرية داخل الملعب.

كم أسعار تذاكر أستراليا ضد تركيا؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب موقع المقعد داخل ملعب BC Place، بالإضافة إلى الطلب الجماهيري المتوقع على اللقاء.

وتُعد التذاكر الاقتصادية في المدرجات العلوية الخيار الأفضل للجماهير التي تبحث عن حضور المباراة بأقل تكلفة ممكنة.

الأسعار الحالية التقريبية جاءت كالتالي:

الفئة الثالثة: من 220 إلى 450 دولار

من 220 إلى 450 دولار الفئة الثانية: من 500 إلى 850 دولار

من 500 إلى 850 دولار الفئة الأولى: من 900 إلى 2000 دولار

من 900 إلى 2000 دولار تذاكر VIP والضيافة: تبدأ من 2800 دولار

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد المباراة، لذلك يُنصح الجماهير بالحجز المبكر للحصول على أفضل الأسعار المتاحة.

كيف تحصل على تذاكر أستراليا ضد تركيا؟

هناك عدة طرق للحصول على تذاكر مباراة أستراليا ضد تركيا في كأس العالم 2026.

منصة FIFA الرسمية: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة من البيع.

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة من البيع. منصة إعادة البيع الرسمية: تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل رسمي من جماهير أخرى.

تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل رسمي من جماهير أخرى. منصات إعادة البيع العالمية: مثل StubHub، والتي توفر خيارات واسعة للمقاعد والأسعار.

مثل StubHub، والتي توفر خيارات واسعة للمقاعد والأسعار. باقات الضيافة: تمنح الجماهير تجربة مميزة تشمل أفضل المقاعد والخدمات الحصرية.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل عبر تطبيق FIFA الرسمي.

كما يُنصح الجماهير بالتأكد من متطلبات السفر والتأشيرات الخاصة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل السفر بفترة كافية.

كل ما تريد معرفته عن ملعب BC Place

تقام المباراة على ملعب BC Place في مدينة فانكوفر، والذي يُعد واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في كندا.

ويقع الملعب في قلب مدينة فانكوفر، ويتميز بسقفه القابل للإغلاق والتقنيات الحديثة التي تجعله من أفضل ملاعب كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 54 ألف مشجع خلال مباريات البطولة، مع أجواء جماهيرية مميزة في واحدة من أبرز المدن المستضيفة.

ويتميز الملعب بـ:

مداخل إلكترونية حديثة

شاشات عرض عملاقة

مناطق ضيافة ومطاعم متعددة

سهولة الوصول عبر وسائل النقل العامة

قربه من مطار فانكوفر الدولي

ويُنصح الجماهير بالحضور مبكرًا يوم المباراة بسبب الإجراءات الأمنية والازدحام المتوقع حول الملعب.