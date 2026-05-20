نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباراة أستراليا وتركيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب بي سي بليس، والمزيد

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة أستراليا وتركيا

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026أستراليا ضد تركيابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
19 يونيو 2026الولايات المتحدة الأمريكية ضد أسترالياملعب سياتل، سياتلتذاكر
25 يونيو 2026باراغواي ضد أسترالياملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، سانتا كلاراالتذاكر

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026أستراليا ضد تركيابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
19 يونيو 2026تركيا ضد باراغوايملعب مكسيكو سيتي، مكسيكو سيتيالتذاكر
25 يونيو 2026الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركياملعب لوس أنجلوس، لوس أنجلوستذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة أستراليا ضد تركيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

يجب على المشجعين المسافرين أيضًا التأكد من متطلبات التأشيرة والسفر إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل البطولة بوقت كافٍ.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستراليا وتركيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة

مرحلة المجموعات

دور الـ16 - ربع النهائي

نصف النهائي والنهائي

الفئة 1

250 دولار - 400 دولار

600 دولار - 1,200 دولار

1,500 دولار - 6,730 دولار

الفئة 2

150 دولار - 280 دولار

400 دولار - 800 دولار

1,000 دولار - 4,210 دولار

الفئة 3

100 دولار - 200 دولار

200 دولار - 500 دولار

600 دولار - 2,790 دولار

الفئة 4

60 دولار - 120 دولار

150 دولار - 350 دولار

400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن BC Place

ستُقام مباراة أستراليا وتركيا في ملعب «بي سي بليس» بفانكوفر، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في كندا وأحد الملاعب الرئيسية المختارة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

يقع ملعب BC Place في قلب وسط مدينة فانكوفر، ويشتهر بسقفه القابل للطي ومرافقه الحديثة وأجوائه المثيرة خلال الأحداث الرياضية الكبرى. يستضيف الملعب بانتظام مباريات كرة القدم الكندية ومباريات كرة القدم الدولية والحفلات الموسيقية الضخمة.

من المتوقع أن يستقبل ملعب BC Place أكثر من 54,000 مشجع خلال كأس العالم 2026، مما سيخلق واحدة من أكثر تجارب أيام المباريات حيوية في البطولة.

يُنصح المشجعون بالوصول مبكرًا في يوم المباراة نظرًا لتشديد الإجراءات الأمنية وازدحام المشجعين المتوقع في وسط مدينة فانكوفر.

أسئلة الأكثر شيوعًا

كلما كان الحجز مبكرًا، زادت فرص الحصول على أسعار أقل ومقاعد أفضل قبل ارتفاع الطلب.

تبدأ أسعار أرخص التذاكر حاليًا من حوالي 220 دولارًا حسب التوفر.

نعم، توفر المنصة ضمانات لحماية المشترين واستلام التذاكر بشكل آمن قبل المباراة.

نعم، جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون إلكترونية عبر تطبيق FIFA الرسمي.

نعم، تتوفر باقات ضيافة VIP تشمل مقاعد مميزة وخدمات حصرية داخل الملعب.

يجب على الجماهير التأكد من استخراج التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل التوجه إلى كندا لحضور البطولة.