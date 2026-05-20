كيفية شراء تذاكر مباراة أستراليا وتركيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب بي سي بليس، والمزيد

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب سياتل، سياتل تذاكر 25 يونيو 2026 باراغواي ضد أستراليا ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، سانتا كلارا التذاكر

مباريات تركيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ملعب مكسيكو سيتي، مكسيكو سيتي التذاكر 25 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا ملعب لوس أنجلوس، لوس أنجلوس تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة أستراليا ضد تركيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

يجب على المشجعين المسافرين أيضًا التأكد من متطلبات التأشيرة والسفر إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل البطولة بوقت كافٍ.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستراليا وتركيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن BC Place

ستُقام مباراة أستراليا وتركيا في ملعب «بي سي بليس» بفانكوفر، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في كندا وأحد الملاعب الرئيسية المختارة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

يقع ملعب BC Place في قلب وسط مدينة فانكوفر، ويشتهر بسقفه القابل للطي ومرافقه الحديثة وأجوائه المثيرة خلال الأحداث الرياضية الكبرى. يستضيف الملعب بانتظام مباريات كرة القدم الكندية ومباريات كرة القدم الدولية والحفلات الموسيقية الضخمة.

من المتوقع أن يستقبل ملعب BC Place أكثر من 54,000 مشجع خلال كأس العالم 2026، مما سيخلق واحدة من أكثر تجارب أيام المباريات حيوية في البطولة.

يُنصح المشجعون بالوصول مبكرًا في يوم المباراة نظرًا لتشديد الإجراءات الأمنية وازدحام المشجعين المتوقع في وسط مدينة فانكوفر.