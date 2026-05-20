كيفية شراء تذاكر مباراة اليابان والسويد: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

يتوجه المنتخب الياباني إلى قلب ولاية تكساس لخوض مواجهة حاسمة ضد السويد في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة F من كأس العالم 2026.

يسعى "الساموراي الأزرق"، بقيادة جيل من النجوم الذين يلعبون في أعلى المستويات الأوروبية، إلى إظهار دقته الفنية المميزة وسرعته الفائقة في الانتقالات. في المقابل، تصل السويد بفريق يتميز بقوة هجومية متجددة وصلابة دفاعية. ويطمح "البلوغولت" إلى تحويل ملعب AT&T إلى حصن منيع في هذه المواجهة الحاسمة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة اليابان والسويد، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة اليابان والسويد في كأس العالم 2026؟

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هولندا ضد اليابان ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 21 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب BBVA، غوادالوبي التذاكر 26 يونيو 2026 اليابان ضد السويد ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 السويد ضد تونس ملعب BBVA، غوادالوبي التذاكر 20 يونيو 2025 هولندا ضد السويد ملعب NRG، هيوستن التذاكر 26 يونيو 2026 اليابان ضد السويد ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة اليابان ضد السويد؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليابان والسويد؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة اليابان والسويد في أرلينغتون، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع مواجهة هذين المتنافسين في المجموعة F في ما قد يكون معركة تكتيكية حاسمة، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على هذه المباراة في منتصف البطولة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 250 و350 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 330 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 500 دولار – 750 دولار

الفئة 1 (الدرجة الدنيا/الخط الجانبي): 800 دولار – 1,450 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 1,740 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن منطقة دالاس تعد مركزًا رئيسيًا للبطولة وتستضيف أحد أكثر الملاعب تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، فمن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في استاد AT&T.

سجل المواجهات المباشرة بين اليابان والسويد

اليابان المباراة الأخيرة السويد 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار اليابان 1 - 1 السويد 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

أين ستقام مباراة اليابان والسويد؟

ستقام مباراة اليابان والسويد في ملعب AT&T (الذي تم تسميته بملعب دالاس خصيصًا للبطولة) في ولاية تكساس.

في كأس العالم 2026، ستبلغ سعة الاستاد حوالي 90,000 مقعد.

يقع الملعب في أرلينغتون، تكساس، وهو ملعب ضخم بسقف قابل للطي أعاد تعريف تجربة المشاهدين. يشتهر الملعب عالميًا بلوحة الفيديو الضخمة عالية الدقة المعلقة في الوسط، والتي يبلغ عرضها 160 قدمًا وتظل واحدة من أكبر الشاشات المعلقة في عالم الرياضة، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا للمباراة.