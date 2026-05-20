ألم تحصل بعد على تذاكر كأس العالم 2026؟ تتيح المباراة الودية المرتقبة بين الولايات المتحدة وألمانيا في شيكاغو يوم 6 يونيو لجمهور الفريقين فرصة مشاهدة لاعبيهم المفضلين وهم يخوضون المباراة.

وسيسعى مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوكيتينو، إلى وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات فريقه في ملعب سولدجر فيلد الشهير.

سيخضع لاعبون مثل كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني وكريس ريتشاردز لاختبارات أخيرة قبل أن تبدأ حملة كأس العالم فعليًا، بعد أقل من أسبوع، ضد باراغواي في 12 يونيو في إنجلوود.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة "الوداع" بين الولايات المتحدة وألمانيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام المباراة الودية بين الولايات المتحدة وألمانيا؟

كيف يمكن شراء تذاكر المباراة الودية بين الولايات المتحدة وألمانيا؟

طُرحت التذاكر الرسمية لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الودية في ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو للبيع للجمهور في 5 ديسمبر 2025، عبر موقع اتحاد كرة القدم الأمريكي أو موقع سولدجر فيلد.

وقد فتحت نافذة البيع المسبق قبل ذلك بيومين، في 3 ديسمبر. وكانت التذاكر متاحة في المقام الأول لأعضاء U.S. Soccer Insiders، مع تحديد حق الوصول حسب فئة العضوية.

نظرًا لأن هذه هي المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الأمريكي قبل كأس العالم 2026، فقد كان الطلب على التذاكر مرتفعًا للغاية.

إذا لم تتمكن من شراء التذاكر عبر القنوات الرسمية، يمكنك أيضًا البحث عن مواقع إعادة البيع، مثل StubHub، التي قد تتوفر لديها تذاكر أيضًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الودية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بين 64 دولارًا و181 دولارًا أمريكيًا أو أكثر. تختلف الأسعار بناءً على مستوى مقعدك في ملعب سولدجر فيلد وموعد شراء التذاكر. فيما يلي مستويات المقاعد المختلفة:

المستوى 400 (الطابق العلوي): 64 دولارًا - 95 دولارًا

المستوى 300 (الطابق النصفي): 95 دولارًا - 135 دولارًا

المستوى 200 (النادي): 135 دولارًا - 181 دولارًا

المستوى 100 (الطابق السفلي): 181 دولارًا أمريكيًا

تابع بوابة التذاكر على موقع كرة القدم الأمريكية للحصول على معلومات إضافية، وتابع البائعين الثانويين مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

مباريات الولايات المتحدة في دور المجموعات بكأس العالم 2026

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي. فيما يلي جدول مباريات المجموعة D للبلد المضيف المشارك للبطولة:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) تذاكر

مباريات ألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026

بعد خروجها المفاجئ من الدور الأول في كأس العالم 2018 و2022، تأمل ألمانيا أن تكون المرة الثالثة هي المحظوظة لها في أمريكا الشمالية. هذا هو جدول مباريات المجموعة E التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراكاو (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 20 يونيو ألمانيا ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب سولدجر فيلد

ملعب سولدجر فيلد هو ملعب متعدد الأغراض في شيكاغو، سمي تكريماً لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم في القتال خلال الحرب العالمية الأولى.

ورغم أنه استضاف العديد من الفرق الرياضية المختلفة منذ افتتاحه عام 1924، فإن الفرق التي تتخذ منه مقرًا لها حاليًا هي فريق «شيكاغو بيرز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وفريق «شيكاغو فاير» الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS).

وبعيدًا عن الرياضة، يستضيف ملعب سولدجر فيلد بانتظام فعاليات أخرى تجذب حشودًا كبيرة. فقد أقامت بيونسيه وذا ويكند وكيندريك لامار وأواسيس حفلات موسيقية في الملعب خلال عام 2025، ومن المقرر أن يقدم إد شيران وفو فايترز وأشر وكريس براون عروضًا هناك في وقت لاحق من هذا العام.

قد لا يكون ملعب سولدجر فيلد أحد ملاعب كأس العالم 2026، لكنه استضاف مباريات عندما أقيمت البطولة في الولايات المتحدة عام 1994، ومرة أخرى خلال كأس العالم للسيدات 1999.