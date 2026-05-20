كيفية شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لومن فيلد، والمزيد

تتوجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى ملعب «لومين فيلد» في سياتل يوم 19 يونيو لمواجهة أستراليا، في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم. ومن المتوقع أن تسود أجواء حماسية كلما خاضت الولايات المتحدة الأمريكية مبارياتها هذا الصيف، ويمكنك الانضمام إلى احتفالات كأس العالم بحجز تذاكر المباريات اليوم.

تتمتع "النجوم والأشرطة" بميزة نفسية قبل المواجهة في سياتل، حيث فازت 2-1 على الأستراليين في مباراة ودية في دنفر في أكتوبر الماضي. وكان هاجي رايت هو بطل ذلك اليوم، حيث سجل هدفين.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 4 لومن فيلد

مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026

لم تفشل "النجوم والأشرطة" في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم سوى مرة واحدة في مشاركاتها الخمس الأخيرة في البطولة. هذا هو جدول مباريات المجموعة التي تنتظرهم على أرضهم هذا الصيف:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر

مباريات أستراليا في كأس العالم 2026

أصبح المنتخب الأسترالي من المشاركين الدائمين في كأس العالم على مدار العقدين الماضيين، وأظهر روحاً قتالية عالية عند وصوله إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بقطر. كيف سيكون أداءه خلال المباريات القادمة:

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت 13 يونيو أستراليا ضد تركيا بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا لومين فيلد (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز (سانتا كلارا) تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن لومن فيلد

لومين فيلد هو ملعب متعدد الأغراض في سياتل، وهو مقر فريق سياتل سي هوكس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) منذ افتتاحه في عام 2002. وفي الآونة الأخيرة، أصبح فريق سياتل ساوندرز التابع لدوري كرة القدم الأمريكية (MLS) وفريق سياتل رين التابع لدوري كرة القدم النسائي الوطني (NWSL) من المستأجرين الدائمين للملعب أيضًا.

على الرغم من أن سعة الملعب تبلغ 37,722 متفرجًا فقط في معظم مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، إلا أنها ستزداد لتصل إلى مستوى سعة مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) (حوالي 69,000 متفرج) خلال المباريات الست التي ستقام هناك في كأس العالم 2026.

حصل مشجعو سيهوكس في لومن فيلد مرتين على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأعلى صوت هتاف جماهيري في ملعب خارجي، في عامي 2013 و2014. يتضمن تصميم الملعب سقفًا جزئيًا يغطي 70% من منطقة المقاعد، مما يعمل على احتواء صوت المشجعين وتضخيمه لخلق ما يُعرف بميزة "اللاعب الثاني عشر".

استعد ملعب «لومين فيلد» العام الماضي لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، حيث استضاف ست مباريات خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025. وقد جذبت تلك المباريات ما يزيد عن 210 آلاف متفرج، حيث حضر أكثر من 50 ألف متفرج مباراتين لفريق «سياتل ساوندرز» (ضد «أتلتيكو مدريد» و«باريس سان جيرمان»).

سجل المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة وأستراليا

أمريكا آخر مباراتان أستراليا 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار الولايات المتحدة الأمريكية 2 - 1 أستراليا

أستراليا 1 - 3 الولايات المتحدة الأمريكية 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2







