كيفية شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد سوفي، والمزيد

تترقب الأمة بفارغ الصبر المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة في كأس العالم ضد باراغواي في ملعب سوفي في إنجلوود يوم 12 يونيو.

تعود البطولة إلى الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994، والتي أثبتت أنها واحدة من أنجح النسخ على الإطلاق، حيث حطمت أرقامًا قياسية في متوسط الحضور في المباريات والحضور الإجمالي.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 4 SoFi Stadium

مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026

تأمل الولايات المتحدة في تحقيق المزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. هذا هو جدول مباريات المجموعة D الذي ينتظر البلدين المضيفين:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي (إنجلوود) تذاكر

مباريات باراغواي في كأس العالم 2026

يعد الغرب هو الخيار الأفضل لمشجعي باراغواي المتوجهين إلى أمريكا الشمالية لحضور كأس العالم هذا الصيف، حيث ستقام جميع مباريات المجموعة الثلاث في كاليفورنيا، على النحو التالي:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو تركيا ضد باراغواي ملعب ليفيز (سانتا كلارا) التذاكر الخميس 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا ملعب ليفيز (سانتا كلارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد SoFi

ملعب SoFi هو ملعب داخلي متعدد الأغراض يقع في ضاحية إنجلوود بمدينة لوس أنجلوس، وقد تم افتتاحه في عام 2020 ويقع في الموقع السابق لمضمار سباق هوليوود بارك.

فريقا لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز التابعان للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هما المستأجران الدائمان لملعب SoFi، وتبلغ سعة الملعب 70,240 متفرجًا في تكوينه المخصص لكرة القدم الأمريكية، على الرغم من أنه يمكن زيادة هذه السعة في المناسبات الكبرى. ومن المقرر أن يستضيف الملعب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028.

بالإضافة إلى استضافة العديد من الحفلات الموسيقية على مدار السنوات الخمس الماضية، أقيمت كل من بطولة سوبر بول LVI في عام 2022 وورستليمانيا 39 في عام 2023 في ملعب إنجلوود.

ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب سوفي ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح وجهة كروية شهيرة. فقد أقيمت فيه المباراة النهائية لكأس الكونكاكاف الذهبية 2023 (المكسيك 1-0 بنما)، بالإضافة إلى مباراتين خلال كأس أمريكا 2024.

ستبلغ سعة ملعب SoFi Stadium خلال كأس العالم 69,650 متفرجًا، حيث يتعين إزالة المقاعد في الأقسام الزاوية لتوفير مساحة أوسع للملعب وفقًا لمعايير الفيفا.